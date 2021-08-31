» » В Египте найдены кости древнего кита с четырьмя лапам

В Египте найдены кости древнего кита с четырьмя лапам

В Египте найдены кости древнего кита с четырьмя лапам

Могли бы вы подумать, что предки современных китов могли ходить по суше?

Жившие миллионы лет назад звери сильно отличались от своих современных потомков. В качестве примера можно привести предков нынешних китов, которые по-научному именуются как протоцетиды. Они были такими же крупными, но помимо плавания умели ходить по суше на своих четырех хорошо развитых лапах. Некоторые из этих животных были травоядными, но природа распорядилась так, что со временем они превратились в гигантских поедателей крошечных жителей морей и океанов. Недавно отлично сохранившиеся останки одного из протоцетидов были найдены в окрестностях египетского города Эль-Файюм. Огромное создание весило около 600 килограммов и было успешным хищником — на протяжении своей жизни он явно не голодал. По расчетам ученых, он погиб примерно 43 миллиона лет назад и относится к новому для науки виду протоцетидов. Древний монстр получил название в честь Анубиса, древнеегипетского бога смерти.

 

От кого произошли киты?

Об обнаружении останков древнего создания было рассказано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Кости были обнаружены на пустынной местности, в породах эпохи эоцена. Это время как раз известно тем, что тогда начали появляться первые китообразные в истории Земли. Также в эту эпоху значительно увеличилось разнообразие муравьев, а Антарктида в те времена была покрыта тропическими лесами — первые ледяные шапки появились только в конце эоцена.

В Египте найдены кости древнего кита с четырьмя лапам

Животные эоцена в представлении художницы Ирины Авдеевой

Одними из самых крупных животных тех времен были протоцетиды, которые являются предками современных китов. Они обладали хорошо развитыми передними и задними конечностями, благодаря чему могли обитать как в воде, так и на суше. Так как они были хорошо приспособлены к водной жизни, не исключено, что на их хвосте имелся плавник. Останки протоцетидов в свое время были обнаружены на территории Азии, Европы, Африки и Северной Америки. Находка в Египте позволила узнать об этих созданиях еще больше интересной информации.

В Египте найдены кости древнего кита с четырьмя лапам

Кости протоцетидов

Древние предки китов

На данный момент ученым известны десятки видов протоцетидов и после нового открытия их стало еще больше. Ранее неизвестный науке вид получил название Phiomicetus anubis в честь древнеегипетского бога смерти. От всех остальных видов это создание отличается наличием удлиненных по форме височных ямок. Судя по костям, древнее животное умело ходить на четырех конечностях, достигало 3 метров в длину и весило около 600 килограммов. Строение черепа намекает на то, что этот зверь уже начал становиться хищником и ловко двигал своими челюстями.

В Египте найдены кости древнего кита с четырьмя лапам

Окаменелые останки Phiomicetus anubis

Он мог ходить по суше и плавать в море. Анатомическое исследование окаменелости показало, что этот новый вид древних китов полностью отличается от других, — объявили в Министерстве окружающей среды Египта.

Древние киты с четырьмя ногами обнаруживаются учеными не так уж и редко, но каждый такой случай является большим событием. В 2019 году в научном журнале Current Biology появилась статья об обнаружении такого создания на территории Перу, у подножия одной из самых высоких горных систем в мире, Анд. Новый вид протоцедитов получил название Peregocetus pacificus. Чтобы извлечь кости из земли, ученым потребовалось как минимум 3 дня. Исследование показало, что древнее создание погибло около 42,6 миллиона лет назад.

В Египте найдены кости древнего кита с четырьмя лапам

Изображение, которое отображает методы плавания и ходьбы Peregocetus pacificus

На данный момент китообразные делятся примерно на 80 видов и являются очень смышлеными животными.

31 август 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Почему древние обезьяны не умели ходить на двух ногах и не жили на деревьях?
Хочу все знать

Почему древние обезьяны не умели ходить на двух ногах и не жили на деревьях?

В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали о том, как современные обезьяны научились ходить на двух ногах. Это действительно очень интересная тема для изучения, ведь миллионы лет назад наши
Почему у кита бьет фонтан
Хочу все знать

Почему у кита бьет фонтан

Кит — это отнюдь не рыба, как многие думают, а млекопитающее. Конечно, по внешнему виду он отличается от привычных людям котов и собак, но детенышей своих он также кормит молоком. Киты являются
Палеонтологи нашли окаменелости самого древнего паукообразного существа
Хочу все знать

Палеонтологи нашли окаменелости самого древнего паукообразного существа

Палеонтологи ежегодно находят под землей тысячи останков древних животных. Так как древних костей очень много, у ученых попросту не хватает времени на их тщательное изучение и окаменелости лежат в
Как киты меняют старую кожу на новую?
Хочу все знать

Как киты меняют старую кожу на новую?

Киты считаются одними из самых крупных животных на нашей планете, потому что длина их тела обычно составляет около 25 метров, а масса достигает 90 тонн. Несмотря на то, что эти млекопитающие известны
Горбатые киты проплывают тысячи километров по прямой линии
Хочу все знать

Горбатые киты проплывают тысячи километров по прямой линии

Горбатые киты могут похвастаться одним из самых совершенных компасов среди животных. Во время сезонных миграций они преодолевают более 6 500 километров. Причём, как выяснили учёные из Университета
Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?
Хочу все знать

Какие слоны жили 300 000 лет назад и почему они вымерли?

Слоны считаются самыми крупными наземными животными на Земле, высота которых достигает 3 метров, а масса тела — 6 тонн. На протяжении истории нашей планеты существовали десятки видов слонов, однако с
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камнейОсвобождение от обманаПляжные узоры из камней Джона ФорманаСкульптуры Джины ЛоллобриджидыMUSAN – подводный лес для дайверов5 самых интересных фактов о водкеИстория эволюции электромобилейУченый Роберт Ланца объяснил, почему смерти не существует


Свежие Статьи
Техногенные частицы в донных отложениях

Техногенные частицы в донных отложениях

Спорт улучшает мозг гормонально

Спорт улучшает мозг гормонально

ТОП 5 мифов о загаре, которые необходимо забыть

ТОП 5 мифов о загаре, которые необходимо забыть

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+