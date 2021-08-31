В Египте найдены кости древнего кита с четырьмя лапам

Могли бы вы подумать, что предки современных китов могли ходить по суше?

Жившие миллионы лет назад звери сильно отличались от своих современных потомков. В качестве примера можно привести предков нынешних китов, которые по-научному именуются как протоцетиды. Они были такими же крупными, но помимо плавания умели ходить по суше на своих четырех хорошо развитых лапах. Некоторые из этих животных были травоядными, но природа распорядилась так, что со временем они превратились в гигантских поедателей крошечных жителей морей и океанов. Недавно отлично сохранившиеся останки одного из протоцетидов были найдены в окрестностях египетского города Эль-Файюм. Огромное создание весило около 600 килограммов и было успешным хищником — на протяжении своей жизни он явно не голодал. По расчетам ученых, он погиб примерно 43 миллиона лет назад и относится к новому для науки виду протоцетидов. Древний монстр получил название в честь Анубиса, древнеегипетского бога смерти.

От кого произошли киты?

Об обнаружении останков древнего создания было рассказано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B. Кости были обнаружены на пустынной местности, в породах эпохи эоцена. Это время как раз известно тем, что тогда начали появляться первые китообразные в истории Земли. Также в эту эпоху значительно увеличилось разнообразие муравьев, а Антарктида в те времена была покрыта тропическими лесами — первые ледяные шапки появились только в конце эоцена.

Одними из самых крупных животных тех времен были протоцетиды, которые являются предками современных китов. Они обладали хорошо развитыми передними и задними конечностями, благодаря чему могли обитать как в воде, так и на суше. Так как они были хорошо приспособлены к водной жизни, не исключено, что на их хвосте имелся плавник. Останки протоцетидов в свое время были обнаружены на территории Азии, Европы, Африки и Северной Америки. Находка в Египте позволила узнать об этих созданиях еще больше интересной информации.

Древние предки китов

На данный момент ученым известны десятки видов протоцетидов и после нового открытия их стало еще больше. Ранее неизвестный науке вид получил название Phiomicetus anubis в честь древнеегипетского бога смерти. От всех остальных видов это создание отличается наличием удлиненных по форме височных ямок. Судя по костям, древнее животное умело ходить на четырех конечностях, достигало 3 метров в длину и весило около 600 килограммов. Строение черепа намекает на то, что этот зверь уже начал становиться хищником и ловко двигал своими челюстями.

Он мог ходить по суше и плавать в море. Анатомическое исследование окаменелости показало, что этот новый вид древних китов полностью отличается от других, — объявили в Министерстве окружающей среды Египта.



Древние киты с четырьмя ногами обнаруживаются учеными не так уж и редко, но каждый такой случай является большим событием. В 2019 году в научном журнале Current Biology появилась статья об обнаружении такого создания на территории Перу, у подножия одной из самых высоких горных систем в мире, Анд. Новый вид протоцедитов получил название Peregocetus pacificus. Чтобы извлечь кости из земли, ученым потребовалось как минимум 3 дня. Исследование показало, что древнее создание погибло около 42,6 миллиона лет назад.

На данный момент китообразные делятся примерно на 80 видов и являются очень смышлеными животными.