Топ-5 мифов о наших гаджетах, которые в XXI веке пора забыть

О гаджетах существует много мифов, в которые пора прекращать верить

Времена, когда человек, разговаривающий по сотовому телефону вызывал большее удивление на улице, чем марсианин в скафандре, давно в прошлом. Теперь смартфоны есть у всех, начиная от школьников младших классов, и заканчивая бабушками и дедушками. Кроме того, в обиход вошли планшеты, ноутбуки, умные часы, фитнес браслеты и многое другое. Как ни как, третье десятилетие XXI века на дворе. Однако это не мешает многим мифам, которые родились еще в девяностых и двухтысячных, существовать и по сей день. К счастью, они не такие опасные, как, к примеру, мифы о нашем теле или питании, однако все же зачастую мешают полноценно использовать гаджеты или правильно выбирать при покупке. Чтобы покончить с ними раз и навсегда, хотя бы среди наших читателей, я подготовил подборку 5 самых популярных мифов о гаджетах, в которые вы, наверняка, продолжаете верить.

От телефона может быть рак мозга

По этой причине многие люди стараются пользоваться гарнитурой или боятся класть смартфон на ночь возле кровати. На этот счет проводилось множество исследований, но подтверждения так и не удалось обнаружить. О таких исследованиях рассказывает Американское общество онкологии.

Не существует научного подтверждения тому, что телефон вызывает рак мозга

Более того, излучение смартфона недостаточно мощное, чтобы как-то изменить ДНК или нагревать отдельные участки тела. Поэтому ученым не понятно каким образом смартфон вообще мог бы вызывать онкологию. К слову, Международное агентство по изучению рака (МАИР), которое является специализированным органом ВОЗ, также не относит телефоны к устройствам, которые способны хоть как-то повлиять на появление злокачественных клеток.

В самолете нужно выключать смартфон, иначе он может привести к авиакатастрофе

Бортпроводники предупреждают пассажиров, что смартфоны необходимо отключать в целях их же безопасности. Миф к нам дошел еще с 80-х годов. В то время было установлено, что телефоны вызывают помехи радиосвязи, в результате чего самолеты могли отклоняться от курса.

В современных же самолетах бортовое оборудование уже не чувствительно к телефонам. К тому же, даже если учесть, что смартфон может вызывать помехи связи, отключать его нужно только при полете и посадке. В остальное время им можно пользоваться. И уж тем более самолет не рухнет, если вы включите телефон. Правда, сигнал телекоммуникационной вышки он не все равно не уловит, зато можно отследить свое местоположение по GPS.

Гаджеты ухудшают логику и память у детей

С одной стороны, гаджеты действительно способны ухудшать память , но лишь по той причине, что люди привыкли хранить всю информацию на устройствах, а не в голове. С таким же успехом ухудшить память может бумажный блокнот.

Что касается детей, то наоборот, гаджеты развивают мелкую моторику, которая, как известно, положительно влияет на умственные способности. Также существует множество игр и приложений для детей, которые развивают логику и скорость реакции.

Гаджеты способствуют развитию умственному ребенка

Напоследок отмечу, что смартфоны и детские умные часы позволяют родителям контролировать ребенка — его маршрут, местоположение и даже обстановку вокруг. Поэтому пользы от них гораздо больше, чем вреда. Однако, во всем необходимо соблюдать меру. Если ребенок будет сутками напролет пользоваться компьютером, планшетом или смартфоном, закончится это проблемами со зрением. К тому же игры на смартфоне могут войти в плохую привычку.

Количество мегапикселей камеры влияет на качество снимков

Количество мегапикселей камеры говорит лишь о ее разрешающей способности, то есть количество точек на дюйм, из которых состоит снимок. Другими словами, чем больше пикселей, тем, теоретически сильнее можно увеличивать снимок без потери качества.

Фактически же, когда мы смотрим на фото , то оцениваем не количество точек, которые глазами все равно не видим, а такие параметры, как яркость, резкость, четкость, глубина цвета и т.д. Разумеется, количество мегапикселей никак на них не влияет.

Смартфон в любой момент можно отключить от зарядки

Нельзя пользоваться телефоном, пока он заряжается

Во время зарядки смартфон сильно нагревается. Теоретически, если батарея имеет дефект, в этот момент она может взорваться. Особенно это касается старых смартфонов и дешевых неоригинальных аккумуляторов. С самим же телефоном и его батареей ничего не случится, если вы прочтете сообщение или, к примеру, проверите электронную почту, пока он заряжается.

В конце концов, смартфон всегда можно отключить от зарядного устройства, чтобы принять звонок или выполнить какое-либо действие. К слову, отключение смартфона от зарядного устройства тоже никак ему не навредит. Даже наоборот, производители не рекомендуют заряжать телефоны до 100%. Батарея дольше проживет, если вы ее будете заряжать малыми "порциями”, но чаще.