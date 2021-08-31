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Закон сохранения энергии: наглядное объяснение
Еще гимназистом Макс Планк (1858-1947, Нобелевская премия 1918 года) был потрясен тем, как их учитель физики иллюстрировал закон сохранения энергии:
«Представьте себе рабочего, который поднимает тяжелый кирпич на верх строящегося дома. Затраченная им энергия не пропадет. Возможно, однажды, спустя много лет, кирпич расшатается и упадет вниз на голову случайного прохожего».
31 август 2021 /
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