Закон сохранения энергии: наглядное объяснение

Еще гимназистом Макс Планк (1858-1947, Нобелевская премия 1918 года) был потрясен тем, как их учитель физики иллюстрировал закон сохранения энергии:«Представьте себе рабочего, который поднимает тяжелый кирпич на верх строящегося дома. Затраченная им энергия не пропадет. Возможно, однажды, спустя много лет, кирпич расшатается и упадет вниз на голову случайного прохожего».