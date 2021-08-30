Бесплодие: полезная информация и рекомендации

Бесплодие трактуется как неспособность одного или обоих партнеров к воспроизводству потомства. Это довольно распространенная проблема, с которой сталкивается, чуть ли не каждая восьмая пара.

При наличии регулярной половой жизни, без использования средств защиты, на протяжении года и отсутствии беременности у женщины, возникает подозрение на бесплодие. Не стоит винить друг друга в невозможности зачатия ребенка, так как статистика утверждает, что 1/3 неудач кроются в женщине, 1/3 в мужчине и столько же в обоих партнерах одновременно.

Это заболевание характеризует состояние репродуктивных органов, которое с помощью диагностики и лечения возможно исправить.

В медицинской практике, если у пары ни разу не получилось зачать ребенка, бесплодие является первичным. При наличии беременности в прошлом, бесплодие называют вторичным. Ее результат здесь не имеет значения, будь это аборт, выкидыш или роды.

Существует также мужское и женское бесплодие на фоне индивидуальной несовместимости. Последним видом бесплодия является идиопатическое, когда врачи не могут определить природу патологии.

К зачатию ребенка требуется подойти серьезно, т. к. это тонкий процесс. Поэтому не спешите сразу прибегать к медикаментозной терапии, не во всех случаях она необходима.

Возможно, Вашу ситуацию исправит просто смена образа жизни, например, отказ от вредных привычек и корректировка рациона питания, тогда как приемом таблеток и прочих лекарственных препаратов можно нарушить микрофлору, что только усугубит текущее состояние. Алкоголь с никотином сильно снижают качество и количество вырабатываемой спермы, поэтому необходимо от них отказаться.

Для положительного воздействия на качество семени рекомендуется употреблять белковую пищу, овощи и свежие соки. Также при трудностях с зачатием ребенка следует обратить внимание на свой вес.

Он воздействует на общий гормональный баланс человека, от которого в большой степени зависит возможность оплодотворения яйцеклетки. Скорректировать вес до необходимой нормы помогут регулярные физические нагрузки.

Занятие спортом нормализует уровень гормонов в организме и сбалансирует выработку спермы. Если все-таки смена образа жизни не помогла, партнерам стоит обратиться в центр репродуктологии для полного обследования - подробнее .

В зависимости от выявленной причины бесплодия, проблема разрешается благодаря приему лекарственных средств или хирургическому вмешательству.

Основными причинами бесплодия у женщин являются хронические воспалительные заболевания репродуктивных органов. Также может наблюдаться непроходимость маточных труб, в результате чего созревшая яйцеклетка не способна проникнуть в матку.

Причиной бесплодия у мужчин, в первую очередь, считается ухудшение качества и недостаточное количество вырабатываемой спермы.

В редких случаях встречается генетическое нарушение, из-за чего не происходит сперматогенез. Как у мужчин, так и у женщин может обнаружиться опухоль и другие пороки развития репродуктивных органов. Узнать подробнее про бесплодие мужчин - https://infertility-kiev.com/services/lechenie-muzhskogo-besplodija/

При наличии огромного желания завести ребенка, не существует никаких преград. Главное чувствовать полную поддержку и понимание со стороны партнера, что уже на половину приближает к успеху.