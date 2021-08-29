Сетевая солнечная электростанция - это современное решение, благодаря которому можно бесплатно получать дополнительные киловатты электроэнергии и в будущем зарабатывать для владельца реальные деньги.

Однако, стоит сказать, что она не заменяет центральное электроснабжение, а функционирует параллельно с ним. Если солнечных дней в регионе достаточно, приоритет отдаётся данным агрегатам; В ночное время или в непогоду в жилище подаётся электричество от централизованного источника. Сетевые СЭС, в отличие от автономных, аккумуляторами не комплектуются, однако, в случае надобности, их можно оборудовать - это несложно, а получившаяся конфигурация установки называется гибридной. Вы моете заказать эти устройства в Украине на https://leader-nrg.com.ua/solar-power/setevaya-elektrostantsiya/

Они решают проблему ограничения мощности, известную во многих пригородах. Если в доме есть электроприборы и насосы для водоснабжения и канализации, то выделенной мощности может не хватить - либо придётся столкнуться с неудобствами, либо искать способы её увеличения. Теоретически препятствий этому нет, и существует особая процедура подачи заявки на увеличение выделенной мощности, однако в реальности заявителю может быть отказано, так как трансформатор, установленный в посёлке, не предназначен для увеличения нагрузки. Тогда остаётся лишь искать альтернативные источники энергии, и установка сетевой СЭС - лучший из них. А если такую СЭС модернизировать до гибридной, то можно обеспечить надёжное резервирование важнейших узлов, отключение которых способствует сбоям и нестабильностью функционирования. Для этого надо подключить определённых потребителей к электростанции.

Солнечная энергия полностью соответствует всем стандартам зелёной электроэнергии: это возобновляемый ресурс, который совершенно не загрязняет атмосферу. На Западе, где требования к экологической совместимости источников энергии становятся всё более строгими, использование солнечной энергии поощряется и продвигается на уровне страны.