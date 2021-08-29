Преимущества кровельного профнастила

В последние несколько десятилетий профнастил всё чаще используется для покрытия кровли загородных домов и общественных зданий. Прочность, надёжность, эстетичность, эффективность - это лишь малый список качеств данного материала, определяющих его лидирующие позиции на современном отечественном рынке.

Профнастил кровельный из оцинкованной стали подходит для крыш, с уклоном более 5. Большая часть проданного трапециевидного листового металла используется частными домовладельцами. Помимо того, при возведении построек, этот материал используется для различных целей:

беседки, навесы;

малые архитектурные объекты - киоски, гаражи, магазины и точки общепита;

объекты большого формата - АЗС, торговые павильоны, ангары, модульные здания.

Основное предназначение профнастила - сделать крышу герметичной и надёжной.

К неоспоримым преимуществам данного кровельного покрытия можно отнести следующие: