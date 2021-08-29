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Преимущества кровельного профнастила

В последние несколько десятилетий профнастил всё чаще используется для покрытия кровли загородных домов и общественных зданий. Прочность, надёжность, эстетичность, эффективность - это лишь малый список качеств данного материала, определяющих его лидирующие позиции на современном отечественном рынке.

Профнастил кровельный из оцинкованной стали подходит для крыш, с уклоном более 5. Большая часть проданного трапециевидного листового металла используется частными домовладельцами. Помимо того, при возведении построек, этот материал используется для различных целей:

  • беседки, навесы;
  • малые архитектурные объекты - киоски, гаражи, магазины и точки общепита;
  • объекты большого формата - АЗС, торговые павильоны, ангары, модульные здания.

Основное предназначение профнастила - сделать крышу герметичной и надёжной.

К неоспоримым преимуществам данного кровельного покрытия можно отнести следующие:

  • Простота. Его вес составляет 4,5–7 кг/м2, что делает крышу лёгкой.
  • Долговечность. Продольные рёбра жесткости очень устойчивы к механическим повреждениям. Материал профиля как минимум в 3 раза прочнее прямого листового металла.
  • Долговечность. Производители говорят о сроке до 25 лет. На самом деле он прослужит 40-60 лет. По истечении этого периода егдможно заново использовать для других целей - создания ограждений, например.
  • Лёгкость установки. Гибкость и простота обработки дают возможность оборудовать оригинальные кровли конфигурациями различной сложности. Устойчивость к минусовым температурам и влаге позволяет устанавливать крышу в любое время года.
  • Рентабельность. Цена на профлист намного ниже, чем на многие другие кровельные материалы. Основание и стропильная система остаются лёгкими. Снижает затраты на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и сборку.
  • Эстетика. Обширная цветовая гамма полимерных покрытий и волнистые рельефы помогут сделать внешний вид здания безупречным или выделить уникальную крышу.
  • Противопожарная защита, устойчивость к разрушающему воздействию ржавчины и УФ-излучения, экологичность.
29 август 2021 /
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