Невероятно реалистичная скульптура «Путешественник» находится в Международном аэропорту Orlando Sanford International Airport во Флориде.Её автор — американский скульптор Дуэйн Хансон. Скульптура была установлена в 1986 году. Эта детализированная 250-фунтовая фигура усталого путешественника сделана из бронзы и окрашена акрилом телесных тонов.Волосы и усы на персонаже настоящие — так же, как и одежда.Теперь эта скульптура помещена под защитное стекло, потому что очень много людей прикасались к нему, чтобы узнать, настоящий ли он.Дуэйн Хансон, который переехал во Флориду из Нью-Йорка в 1973 году, большую часть своего искусства посвятил изображению знакомых и обычных американцев, таких как туристов, покупателей и т.д.