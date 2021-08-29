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Невероятно реалистичная скульптура «Путешественник»

Невероятно реалистичная скульптура «Путешественник»




Невероятно реалистичная скульптура «Путешественник» находится в Международном аэропорту Orlando Sanford International Airport во Флориде.


Её автор — американский скульптор Дуэйн Хансон. Скульптура была установлена в 1986 году. Эта детализированная 250-фунтовая фигура усталого путешественника сделана из бронзы и окрашена акрилом телесных тонов.


Волосы и усы на персонаже настоящие — так же, как и одежда.


Теперь эта скульптура помещена под защитное стекло, потому что очень много людей прикасались к нему, чтобы узнать, настоящий ли он.


Дуэйн Хансон, который переехал во Флориду из Нью-Йорка в 1973 году, большую часть своего искусства посвятил изображению знакомых и обычных американцев, таких как туристов, покупателей и т.д.
29 август 2021 /
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