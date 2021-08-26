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Гремучая иллюзия

Гремучие змеи сбивают врагов с толку высокими частотами.

Гремучие змеи, или гремучники, называются так потому, что на хвосте у них есть погремок: видоизменённые чешуйки на конце хвоста собраны группами в подвижные сегменты, и когда змея трясёт хвостом, сегменты ударяются друг о друга, производя характерный треск. Гремя, они предупреждают потенциального врага, чтобы он не приближался к ним – змеям не хочется тратить яд, защищаясь от кого-то большого и сильного, который к тому же способен успеть убить саму змею.

Гремучая иллюзия
Техасский гремучник Crotalus atrox. (фото: Andrew DuBois / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

При этом те, кто сталкивался с гремучими змеями, знают, что гремучий шум иногда слышен как бы без самой змеи. То есть если судить по звуку, змея должна быть буквально у вас под носом, а между тем её нигде не видно. Сотрудники Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана рассказывают в Current Biology, как змеи создают такую аудиоиллюзию. Вообще поведение гремучих змей изучают давно, и есть масса записей того, как они трещат своими погремками. Однако в таких экспериментах змей беспокоят в непосредственной близи, протягивая к ним, например, руку в защитной перчатке. На сей раз исследователи решили поступить иначе и сымитировать ситуацию, когда к змее постепенно приближается что-то потенциально опасное с более-менее приличного расстояния. Змея смотрела на экран, на котором был чёрный круг, который то увеличивался, то уменьшался, и в зависимости от того, как вёл себя черный круг, она по-разному шумела погремушкой.

Поначалу, когда гремучник только замечал «опасность», он гремел на относительно низкой частоте в 40 Гц. По мере того, как круг становился больше (то есть «опасность» приближалась), змея медленно повышала частоту звука. И если круг всё-таки не останавливался ( то есть «опасность» продолжала приближаться), змея резко начинала трещать на частоте 60–100 Гц. Именно этот скачок в частотах создаёт иллюзию близости змеи – нам, как и любому крупному животному, кажется, что змея чрезвычайно близко.


Чтобы проверить, что всё дело в частотном скачке, исследователи пригласили нескольких добровольцев побыть в виртуальной реальности, которая имитировала поле с высокой травой и треском гремучей змеи. Человек шёл по виртуальному полю к источнику треска, а экспериментаторы регулировали частоту звука. От добровольцев требовалось остановиться в метре от «змеи». Если человек всё время слышал низкочастотный шум, он чаще ошибался в том смысле, что останавливался ближе к источнику звука, чем надо было. Если же виртуальная змея шумела на высокой частоте, человеку казалось, что она ближе, чем кажется.

Гремучие змеи начинают трясти своими погремушками в надежде, что враг не захочет испытывать на себе действие яда. То есть треск погремушки – это не признак агрессивности, не признак того, что змея начинает на вас охотиться, а, скорее, просьба уйти, потому что от столкновения будет плохо всем. И если хищник или человек не понимает этого сразу, «просьбу» приходиться повторять на более высоких частотах.

По материалам The Scientist

26 август 2021 /
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