Над галактикой Млечный Путь обнаружили редкий объект

Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ/eROSITA» нашла остатки термоядерной сверхновой в нашей Галактике.

Среди объектов Вселенной существует такие, которые излучают в рентгеновском и гамма-диапазонах. Мощное рентгеновское и гамма-излучение рождается там, где имеются сильные гравитационные и магнитные поля, огромные температуры, например в скоплениях галактик, около нейтронных звёзд, чёрных дыр и некоторых звёзд. Вклад в рентгеновское излучение дают и различные катастрофические явления, вроде взрывов сверхновых или столкновений космических объектов. Запущенная в июне 2019 года орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» сканирует Вселенную в рентгеновских лучах, что позволяет астрофизикам находить в том числе очень редкие и необычные источники излучения на небесной сфере.

Рентгеновское изображение окрестностей остатка вспышки сверхновой SRGe J0023+3625=G116.6-26.1, полученное телескопом СРГ/eROSITA за первые три скана всего неба. Круг, видимый на рисунке — это ударная волна, распространяющаяся по горячему газу гало нашей Галактики. Яркие белые точки соответствуют компактным источникам излучения, которые находятся далеко за пределами Галактики. Илл.: Пресс-центр ИКИ РАН.



Расположение остатков взрыва сверхновой относительно плоскости Галактики. Илл.: Пресс-центр ИКИ РАН.



Одним из таких источников стал «круглый» объект, угловой размер которого в 8 раз больше видимого диаметра Луны. Ему дали имя G116.6-26.1 в соответствии с координатами на небе. Астрофизики считают, что это остаток вспышки термоядерной сверхновой, взорвавшейся 40 000 лет назад. Его главное отличие от нескольких сотен подобных объектов — свойства газа, в котором находилась взорвавшаяся звезда.

Считается, что термоядерные сверхновые встречаются в нашей Галактике реже, чем взрывы массивных звезд, сопровождающихся гравитационным коллапсом и образованием нейтронных звёзд или чёрных дыр. Пока достоверно известно о пяти таких сравнительно молодых (возрастом от ста до тысячи лет) остатках термоядерных взрывов.

Но кроме того, что термоядерная сверхновая сама по себе редкий объект, необычно ещё и его расположение. Остатки сверхновой находятся не в плоскости Галактики, где в основном сосредоточены звёзды, а на расстоянии в 4 тысячи световых лет над ней. Хотя это всё ещё Млечный Путь, но так высоко над его плоскостью остатки сверхновых до сих пор не наблюдались. Там не могла взорваться короткоживущая (всего миллионы лет) массивная звезда, их на такой «высоте» просто нет. Это был термоядерный взрыв белого карлика, произошедший около сорока тысяч лет назад. Все вещество звезды массой чуть меньше полутора масс Солнца было выброшено взрывом с громадной скоростью около 3000 км/с, и сейчас её остаток простирается на гигантское расстояние порядка 600–700 световых лет.

В ходе термоядерных реакций синтеза и радиоактивного распада более половины массы звезды превратилось в железо. Образовавшаяся ударная волна при распространении «сгребла» перед собой горячий газ в гало Галактики общей массой около 100 масс Солнца, и рентгеновский телескоп СРГ/eROSITA «увидел» излучение этого газа. Астрофизики надеются в ближайшее время обнаружить и другие неизвестные ранее остатки сверхновых на картах рентгеновского неба, которые получает обсерватория «Спектр-РГ».