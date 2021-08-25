Возможно, ли оспорить завещание?

Завещания нередко подвергаются сомнению, особенно в семьях с детьми от разных браков или в семьях, где близкие не очень дружелюбны друг к другу. Квалифицированные юристы объяснили, можно ли оспаривать завещание после смерти наследодателя, каковы доводы для этого, у кого такое право и какие меры надо предпринимать. Почитать об этом подробнее можете на сайте https://golovko.com.ua/mozhno-li-osporit-zaveschanie . Здесь же можете обращаться за помощью к квалифицированному юристу.

Пока наследодатель жив, документ не может быть оспорен. Исключением является оспаривание совместной воли супругов по заявке одного из них. Кроме того, вы не можете оспаривать завещание, если оно не нарушает установленного законодательства или если наследники просто не удовлетворены им. Также невозможно обжаловать завещание в суде, если оно:

заверено нотариусом или иным уполномоченным лицом;

не нарушает прав любого другого лица.

Завещание может быть оспорено по запросу лица, права или законные интересы которого нарушены составленным документом, и только в суде. Им может быть законный наследник или по завещанию. Более того, наследники имеют полное право отказаться от завещания полностью или частично.

Также, о том, каковы сроки наследования, вы можете почитать на https://golovko.com.ua/sroki-nasledovaniya

Однако бывают исключения - завещание вполне можно оспорить, если:

наследодатель не учёл наследников, уже имеющих право на обязательную часть наследства: первой очереди;

суд признал наследодателя недееспособным;

завещание фальсифицировано;

в отношении недостойных граждан, которые незаконно пытались выдать себя за настоящих наследников или увеличить свою долю);

если документ не соответствует юридической форме, не заверено нотариусом или другим уполномоченным лицом, также не подписано самим наследодателем. Более того, завещатель должен быть юридически дееспособным и осознавать значимость его действий;

завещание составлено под влиянием угроз или насильственных действий. Или свидетелями выступили лица, которым это запрещено (заинтересованные лица, инвалиды и прочие);

завещание составлено несовершеннолетним, без согласия его законного представителя.

Существует еще много нюансов в составление и оспаривание завещания, а что-бы быть узнать их стоит посетить портал https://golovko.com.ua/yurist-po-nasledstvu