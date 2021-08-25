Подводные камни поручительства: чем опасно

Человек, который собирается взять кредит на крупную сумму, ему обязательно нужен поручитель. Это означает если дебитор не сможет погасить долг, то поручитель должен сделать это за должника.

Договор поручительства следует обозначить как, документ в котором одна сторона (поручитель) ручается нести ответственность за исполнением обязательств должника перед банком-кредитором. При неисполнении заемщиком своих обязательств, поручитель и заемщик будут нести солидарную ответственность, а, следовательно, кредитное учреждение может требовать возврата долга, и от заемщика, и от поручителя.

При условии, когда заемщик оказался неплатёжеспособным или же место его фактического проживания неизвестно, кредитное учреждение будет требовать кредит с поручителя.

Обязанности поручителя

Сначала, нужно взвесить взятые на себя обязательства, так как они несут массу рисков:

Как правило, на поручителя ложатся такие же обязанности, как и у дебитора. Как только от должника перестают поступать взносы, поручитель должен погасить долг (в том числе штрафы и пени).

Тогда получается, что на поручителя также могут наложить аресты на его имущество и недвижимость. Аресты нужно будет снимать только через суд, а это уже затратно и штука опасная. Более подробно как в такой ситуации снять арест с недвижимости, имущества читайте здесь.

В данных обязанностях отказ в одностороннем порядке не рассматривается. Для этого необходимо согласие всех, кто заинтересован в исходе.

Особенности поручительства

Отречься от поручительства возможно при кардинальных изменениях условий договора (например, поручитель серьезно заболел или попал в аварию). И эту проблему можно решить только в суде. Для этого ему необходимо подготовиться к процессу, то есть ему нужно обратиться к юристу, который соберет документы и будет вести дело.

Когда поручившемуся лицу не удалось снять с себя кредитные обязательства и пришлось оплатить кредит недобросовестного клиента, он имеет право требовать с заемщика возврата долга со всеми штрафными процентами.Также поручитель имеет право взыскать с дебитора оплаты штрафных пеней и возмещение морального ущерба, которые были понесены от заемщика. Это возможно, когда должник не смог оплатить кредит, и это пришлось делать поручителю, однако, заемщик смог поправить своё материальное положение. Более подробную информацию можно узнать на юридической консультации у юриста по кредитам тут.

Сейчас практически все кредитные учреждения рекомендуют и даже требуют заключение договора по умолчанию, в соответствии с правилами банка. Данные договоры, как правило, выгодны только для банка, а не для поручителя. К данному договору юристы предлагают сделать дополнения. В них можно прописать ряд условий.

Как отказаться от поручительства в договоре?

Лицо, не желающее быть поручителем, имеет право отказаться и это можно при условиях:

При достижении общего согласия между кредитным учреждением должником и поручителем.

При условии нахождения иного лица, который согласен быть в качестве поручителя.

Когда один из вышеперечисленных пунктов будет выполнен, то дальше необходимо действовать в следующем порядке:

Должник в официальной письменной форме оповещается об отказе лица быть поручителем. В ответ направляется письменное согласие. В финансовая компания подается письмо с требованием об аннулировании обязательств. В кредитном учреждении созывается комиссия, рассматривающая вопрос о поручительстве.

Если кредитное учреждение приняло положительный вердикт, то к договору будет приложено приложения о том, что у дебитора появился появился новый поручитель.

Рекомендуем обращаться за юридической консультаций и прибегать помощи специалистов, если вы выступили поручителем и по каким то причинам не хотите дальше им быть. Такие организации как "Головко и Партнеры", "Правда о кредитах", "общество Юристов" и другие помогут отменить поручительство и разъяснять все опасности такого соглашения.