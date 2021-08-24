Основные аккорды на гитаре для начинающих

Любой, кто пытается научиться играть на гитаре, хочет сначала выучить свои любимые композиции. Действительно большинство популярных песен для акустической гитары состоит из наиболее распространённых аккордов, исполняемых в различных последовательностях и ритмических паттернах.

Главная проблема, с которой часто сталкиваются все начинающие музыканты, - это изучение основных гитарных аккордов. Для новичков в освоении этого струнного музыкального инструмента изучение аккордов может быть сложной задачей, поскольку существуют бессчётное количество различных наборов аппликатуры, и не совсем понятно, как к ним подходить. Одна только мысль о том, чтобы запомнить так много, может помешать кому-либо заниматься музыкой.

Приятная новость заключается в том, что многие из этих аккордов вам не пригодятся. Для начала всё, что вам нужно сделать, это выучить 21 аккорд. После этого вам следует ознакомиться с подборкой очень популярных песен для начинающих, в которых используются простые аккорды на гитаре.

Эти сборники регулярно пополняются новыми музыкальными композициями, в которых используются простые гитарные аккорды для начинающих.

Вы должны начать изучать аккорды для шестиструнной гитары, поскольку они будут использоваться во многих простых песнях.

Как известно, нот всего семь. Каждый из этих аккордов состоит из разной формы, однако наиболее распространёнными являются мажорные и минорные. Все остальные формы встречаются не так часто, поэтому их стоит оставить профессиональным музыкантам, мультиинструменталистам.

Этих аккордов достаточно, чтобы освоить многие популярных песен ля игры на шестиструнных гитарах. Предлагаем вам не терять время на изучение всех возможных аппликатур. Вместо этого попробуйте запомнить аккорды, используемые для самых лёгких и популярных песен, и начните разучивать их.

По мере того, как вы разучиваете новые песни, вы, вероятно, столкнётесь с незнакомыми аккордами, однако тогда у вас появится прекрасный стимул их запомнить. Помимо того, это намного веселее, чем просто сидеть и заучивать аппликатуры аккордов.