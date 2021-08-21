Разнообразие и практичные характеристики самых распространенных моделей бюстгальтеров

Основные разновидности востребованных моделей бюстгальтеров

Современные производители нижнего белья позволяют женщинам блистать и удачно подчеркивать их достоинства фигуры за счет удобных и сексуальных элементов нижнего белья. Разнообразие моделей и фасонов позволяет создавать самые разнообразные образы, скрывая или выделяя особенности нижнего белья.

Бюстгальтера оптом от производителя уже не удивляют современных потребителей. Такое предложение очень актуально и необходимо, так как современный образ жизни не оставляет возможностей для утомительных и длительных прогулок по торговым центрам.

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Популярным и довольно востребованным вариантом всегда является классический фасон бюстгальтера. Он надежно фиксирует и прикрывает грудь, что идеально подходит для женщин с большим размером. Такие модели представлены с небольшим количеством пуш-апа, а также в кружевном варианте.

Бюстгальтер пуш-ап – модель, которая идеально поднимает небольшую грудь и придает ей округлой аппетитной формы. Благодаря специальным гелиевым или поролоновым вставкам грудь прибавляет в размере.

Бюстгальтер без бретелей – модель со съемными или вовсе отсутствующими бретелями. Отлично прилегает к телу и имеет хорошую фиксацию. Специальный состав материалов делает такую модель практичной и удобной.

Балконет – бюстгальтер, отличающийся широким корсетом, вшитыми косточками и довольно открытыми чашечками. Такую модель широко используют в летний период времени, чтобы идеально подчеркнуть формы и придать образу сексуальности.

Комфортное белье не обязательно должно быть брендовым, это сугубо предпочтение каждого покупателя. Прежде всего при заказе стоит уделить внимание составу изделия, фасону и правильно подобранному размеру.

Как влияет форма груди на выбор фасона бюстгальтера

Стоит отметить, что особенности груди имеют большое значение при выборе модели и фасона лифчика. Все эти особенности каждый покупатель определяет для себя самостоятельно, придерживаясь основных моментов выбора и покупки. В этом вопросе не стоит слепо идти на поводу у модных трендов, индивидуальность, удобство и безопасность – вот основные критерии выбора и покупки бюстгальтера.

Где купить качественное белье в Украине

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