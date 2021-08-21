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Как выбрать оперативную память

Что такое оперативная память? Прежде чем перейти к ответам на данный вопрос, напомним, что этот элемент любого ПК и лэптопа оказывает значительное влияние на его производительность. Следовательно, вам нужно знать подробнее про выбор оперативной памяти для вашего компьютера.

В последние годы используют персональные компьютеры практически во всех сферах жизни, будь то работа, образование и прочие. Поэтому его качественная модернизация - значимый фактор. Современные программы требуют от оборудования значительной мощности и производительности, поэтому устройства с устаревшими компонентами просто не могут в полной мере выполнять своё основное предназначение. Оперативная память играет огромную роль в функциональности, в связи с чем, многие компетентные специалисты рекомендуют сначала её обновить.

Чтобы программа работала правильно, всё, что вам нужно сделать, это выбрать достаточный объём оперативной памяти. ОП - это в первую очередь временное (оперативное) хранилище. Пользователь не участвует в её использовании. Файлы хранятся в системе в течение некоторого времени, чтобы обеспечить нормальную работу конкретной программы.

Многие пользователи никогда не слышали о термине «канальность» во время работы на ПК. Напротив, опытные компьютерные специалисты обычно проектируют свою операционку таким образом, чтобы работать с двумя, тремя и четырьмя каналами. Что это значит? В качестве примера возьмём двухканальный режим. Принцип работы - одновременное применение двух слотов OП, которые объединены в банк памяти.

При установке второго канала, квалифицированные специалисты рекомендуют соблюдать следующие рекомендации:

  • Модули должны иметь одинаковую частоту.
  • Объём операционки также должен быть таким же.
  • 2 полосы - один производитель.

Также стоит рассказать, что основной проблемой остаётся необходимость изменений и фактическая видимость улучшений. Их заметят лишь представители определённых профессий (программист, графический дизайнер и прочие). Для среднего пользователя, использующего полный перечень стандартных действий (включая время, потраченное на «тяжёлые» игры), производительность второго слота становится практически незаметной. Поэтому перед выбором, внимательно изучите возможности вашего ПК и свои требования к нему.

21 август 2021 /
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