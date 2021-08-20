В канализации Нью-Йорка живут крокодилы: правда ли это?

Крокодилы в канализации — миф. Но иногда их якобы действительно находили

В 1959 году американский писатель Роберт Дейли (Robert Daley) выпустил книгу «Мир под городом», в котором рассказывается о живущих под Нью-Йорком крокодилах. По его словам, первым очевидцем подземных рептилий оказался мужчина, который по своему рабочему долгу исследовал нью-йоркскую канализационную сеть. Сначала рассказы этого мужчины показались писателю полным бредом, но потом он якобы и сам столкнулся с городскими ящерами. В своем произведении он написал, что эти создания достигали 2-метровой длины, выживали путем поедания крыс и могли выдерживать даже попадание в канализацию холодного льда и снега. Однако, в конечном итоге, эти хищники были истреблены при помощи крысиного яда. Возникает весьма очевидный вопрос — правда ли все это или очередная городская легенда? Если посмотреть на эту историю с научной точки зрения, все становится понятно.

Откуда в канализации крокодилы?

На самом деле, рассказы о канализационных крокодилах появились задолго до книги американского писателя — первые слухи о них датируются 1930-ми годами. Появление рептилий в настолько необычным месте объясняется тем, что некоторые люди заводили их в качестве домашних животных. Когда крокодилы маленькие, они не кажутся опасными, но как только они начинают расти, многие любители экзотики тут же хотят от них избавиться. В городских условиях самый простой способ сделать это — смыть животных в унитаз. Легенды гласят, что ставшие ненужными хозяевам рептилии впоследствии осваивались в канализации и росли, питаясь крысами.

Домашние крокодилы покупаются в качестве домашних животных даже сегодня

Случаи, когда безответственные люди выбрасывали своих крокодилов на произвол судьбы, действительно нередки. Если верить статистике, каждый год в водах Нью-Йорка отлавливается около четырех крокодилов. Большинство некогда живших в домашних условиях рептилий обнаруживаются в прудах, но иногда их вылавливают и в канализациях. Из-за этого тема крокодилов в канализации часто эксплуатируется в кино. Например, в 1980 году был снят фильм ужасов «Аллигатор».

Считается, что из-за отсутствия солнечного света канализационные крокодилы абсолютно белого цвета

Могут ли крокодилы жить в канализации?

Если рассмотреть легенды о канализационных крокодилах с научной точки зрения, получается что все это — всего лишь сказки. Развеять мифы можно всего лишь несколькими фактами. Во-первых, крокодилы являются холоднокровными животными и для выработки жизненно необходимой энергии им необходимо солнечное тепло. А в канализации, как вы можете понимать, солнечному свету взяться неоткуда. Во-вторых, чтобы крокодилы выросли до 2-метровых размеров, им нужна как минимум пара лет. А как они должны выживать на протяжении такого времени при отсутствии света? К тому же, для активного роста необходима пища, а в канализации его не так уж и много. А одними крысами особо не насытишься.

Если вы до сих пор верите в крокодилов в канализации, вот несколько уточнений. Большая часть крокодилов на нашей планете обитает на территории южных американских штатов — они очень теплолюбивы. Конечно, существуют аллигаторы из штата Миссисипи, но даже они недостаточно устойчивы к холодам, чтобы жить в канализации. В некоторых рассказах говорится про наличие в канализациях крошечных кайманов, но даже они не могут похвастаться холодоустойчивостью.

Кто такие метрокрысы?

В России есть своя версия «крокодилов в канализации». Вы наверняка знаете, что в нашей стране довольно развито диггерство — исследование подземных объектов. Среди диггеров популярны истории о том, что в российских канализациях живут гигантские сороконожки, огромные пауки и другие ужасные существа. Особенно распространены байки про так называемых метрокрыс, которые представляют собой грызунов, достигнувших трехметровой длины. Как и в случае с крокодилами считается, что они смогли вырасти до громадных размеров, питаясь другими животными. Само собой разумеется, все это чистая выдумка.

Как вы уже поняли, истории о крокодилах и крысах в канализации относятся к городским легендам. На нашем канале в Яндекс.Дзен есть статья про такого рода истории, которые в конечном итоге оказались правдой. Например, в американском штате Нью-Джерси часто говорили про корову-призрака. Оказалось, что людям ничего не мерещилось.