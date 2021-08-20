«Окаменела» или испарилась — загадка исчезновения воды на Марсе раскрыта?

По предположению ученых Марс раньше был покрыт слоем воды глубиной от 100 до 1000 м

Марс расположен на сравнительно небольшом расстоянии от Земли, при этом условия на планете сравнительно благоприятные для человека, в сравнении с другими планетами солнечной системы. В настоящий момент он является наиболее вероятным претендентом для основания на нем колонии людей. Поэтому за ним с интересом наблюдают ученые со всего мира. Одна из загадок планеты, над которой они ломают голову — как и почему исчезла вода. Нет сомнений в том, что полтора миллиарда лет назад она была здесь в большом количестве. Вполне возможно даже, что здесь существовала жизнь, но потом произошла катастрофа, которая и привела Марс к нынешнему его состоянию. Интерес ученых к этой планете вызван еще и тем, что процессы, которые привели к "обезвоживанию” Марса теоретически могут угрожать в будущем и Земле. Найти ответы на поставленные вопросы помогает орбитальный зонд и марсоходы. И уже даже имеются на этот счет некоторые обоснованные предположения.

Вода на Марсе "окаменела”

По мнению ученых, почти всю поверхность планеты покрывала вода, причем глубина достигала на отдельных участках 1 км. Однако в какой-то момент климат начал резко меняться. В результате Марс стал пустынным и холодным.

Ранее предполагалось, что вода, а точнее водород, который является ее составляющей, просто улетучился в космос . На Земле этого не происходит по той причине, что она обладает магнитосферой. Последняя не позволяет атмосфере покинуть приделы планеты. У Марса такой магнитосферы нет, что и стало причиной исчезновения воды.

Однако позже выяснилось, что скорость, с которой водород покидает пределы Марса, достаточно низкая. Поэтому она не успела бы за это время испариться. Если предположить, что скорость испарения всегда была равномерной, то на Марсе должно было остаться 33-90% от первоначального количества воды.

Ученые выяснили, что вода на Марсе не могла испариться сама по себе

В ходе марсианской миссии ученые обнаружили множество свидетельств трансформации воды. Об этом говорит профессор Калифорнийского института Бетани Эльман. То есть в процессе видоизменения коры она впитывает жидкую воду и связывает ее в минералы.

Как сообщает Майкл Мейер, руководитель научной программы НАСА по изучению Марса, большая часть воды на планете была заключена в минералы. Гидратация, то есть процесс заключения воды в минералы, могла коснуться огромных объемов жидкости, вплоть до слоя глубиной в один километр.

Ученые предположили, что на Марсе вода исчезла в период от 4,1 до 3,7 млрд лет назад. Этот промежуток времени называют Нойским периодом, во время которого планету интенсивно атаковали метеориты и астероиды. В итоге имеющаяся вода просто "окаменела”. Это предположение было также подтверждено компьютерным моделированием с использованием данных, полученных с марсохода, спутников и даже марсианского вертолета .

К слову, в 2018 году поступила от межпланетной станции Mars Express поступила информация о том, что в районе Южного полюса предположительно находится озеро с жидкой водой. Позже ученые стали сходиться во мнении, что «вода» на самом деле является замерзшей глиной.

Вода на Марсе исчезла в результате песчаных бурь

Ранее в журнале Nature вышла статья, в которой международная группа ученых рассказала как песчаные бури на Марсе вероятно стали причиной исчезновения воды. Как предполагает научное сообщество, красная планета потеряла магнитное поле приблизительно 4 млрд лет назад. В результате, как было сказано выше, вода стала более уязвимой.

О том что песчаные бури стали причиной исчезновения воды ученые выяснили путем наблюдения за красной планетой со спутника ExoMars. Причем этот процесс, который происходит и по сей день, был замечен случайно, когда в результате сильно поднявшейся пылевой бури потерялась связь с марсоходом. В результате исследователям пришлось наблюдать за ней с орбиты. Изначально они хотели выяснить как пылевые бури поглощают свет. Однако обнаружили, что вода до появления бури, находилась на высоте 20-40 км.

Поглощающая тепло, и как следствие хорошо разогретая песчаная буря, в свою очередь нагрела пар в атмосфере, в результате чего он поднялся на высоту до 80 км, где расщепился на водород и кислород. Таким образом песчаные бури могли и раньше значительно ускорить естественный процесс исчезновения воды.

На Марсе никогда не было воды

Согласно исследованию сотрудников Университета Аризоны, большие резервуары воды на Марсе появились из двух разных источников. То есть, вода на Марсе имеет разное происхождение. Этот факт привел их к выводу, что вода на планете появилась в результате падения небесных тел, а собственного океана как у Земли, у красной планеты не было.

Предположение о разном происхождении воды было подтверждено изучением отколовшихся от Марса метеоритов NWA7034 и ALH84001. В этих небесных телах оказался одинаковый состав изотопов, но разное соотношение изотопов водорода с прочими породами планеты, которые были изучены ровером Curiosity. Один астероид взаимодействовал с жидкостью около 1,5 миллиарда лет назад, а второй около 3,9 миллиарда лет назад. Один из типов пород по составу был близок к телам с отдаленных участков Солнечной системы. Второй же был схожим по составу с породами Земли.

Сейчас это предположение ищет другого научного подтверждения. В итоге может оказаться так, что каждая из озвученных версий имеет место, то есть на исчезновение воды на Марсе могли повлиять сразу несколько факторов.