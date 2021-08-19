Биографию мамонта прочитали по его бивню

Один из аляскинских мамонтов за двадцать восемь лет своей жизни прошёл расстояние, равное двум экваторам.

Хотя мамонты – одни из самых известных доисторических животных, о том, как они жили, мы знаем не очень много. Что неудивительно – самих мамонтов давно нет, а по останкам судить о подробностях их частной жизни довольно трудно. Тем не менее, научный прогресс не стоит на месте: в статье в Science сотрудники Аляскинского университета в Фэрбенксе описывают жизненный путь одного мамонта, жившего на Аляске около 17 тыс. лет назад. Жизненный путь в прямом смысле – исследователям удалось составить что-то вроде карты перемещений мамонта за те 28 лет, что были ему отпущены.

Вместе с едой и водой животные поглощают какое-то количество нестандартных изотопов разных химических элементов. И если у животного есть какая-то «несменяемая» часть тела, вроде бивней, то эти изотопы будут в ней накапливаться. У исследователей в руках был бивень самца мамонта длиной 1,7 м. Из бивня с помощью новейших методов можно было добыть образцы, соответствующие разному времени жизни мамонта. В образцах искали стабильные изотопы стронция, кислорода и других элементов. В природе они распространены неравномерно. Сопоставляя количество изотопов в том или ином кусочке бивня с картой изотопов в той или иной местности, можно понять, где был мамонт, когда ему было 10 лет, или 11, или 15, и т. д. Изотопную карту местности построили по данным, полученным из останков мелких грызунов, обитавших здесь примерно в то же время. Грызуны живут более-менее оседло, далеко не путешествуют, поэтому количество изотопов в их тканях соответствует тому количеству, которое было тогда в окружающей среде на конкретной территории.

Этот мамонт был одним из последних, которые ещё жили тогда на Аляске. С учётом природных барьеров и с учётом того, какое расстояние мамонт мог пройти за неделю, исследователи построили карту его перемещений. Мамонт ходил много: за всю жизнь он преодолел расстояние, равное двум экваторам. При этом удалось выяснить не только где и сколько он ходил, но и некоторые события из его жизни. Например, в слоях бивня, соответствующих пятнадцати годам, есть резкое изменение в содержании изотопов. С учётом других данных авторы работы сделали вывод, что в пятнадцать лет мамонту пришлось покинуть родное стадо – подобно тому, как уходят из родного стада взрослеющие самцы современных слонов. А изменения в изотопах азота в последнюю зиму жизни мамонта говорят о том, что он голодал – от чего, вероятно, и умер.

Если такие исследования удастся выполнить для других мамонтов и других животных, то картина доисторической жизни заиграет новыми красками: мы узнаем не только, так сказать, отдельные судьбы, но и сможем более полно восстановить картину всей тогдашней экосистемы.