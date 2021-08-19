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Как плохие шутки влияют на репутацию мужчин и женщин?

Как плохие шутки влияют на репутацию мужчин и женщин?

Плохо рассказанные шутки по разному влияют на репутацию мужчин и женщин

Хорошее чувство юмора и умение рассказывать шутки очень высоко ценятся в обществе. Еще в 1901 году французский философ Анри Бергсон (Henri Bergson) высказал весьма интересную мысль о том, что «смех эволюционировал, чтобы сделать социальную жизнь возможной для человека». Удачно рассказанная шутка может помочь наладить взаимодействие между людьми, разрядить напряженную обстановку и сложить хорошее впечатление о рассказчике. Но иногда шутки бывают «плоскими» и ни у кого не вызывают смеха. В таких случаях рассказчик может быстро потерять репутацию и прослыть глупым и даже грубым человеком. Относительно недавно ученые из американского штата Коннектикут провели серию экспериментов, в ходе которых узнали, как плохие шутки влияют на репутацию мужчин и женщин. Оказалось, что влияние они оказывают совершенно разное. Давайте узнаем, кому нужно обращать больше внимание на свои шутки?

 


Плохие шутки могут испортить репутацию

Результаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале Journal of Experimental Social Psychology. Группа исследователей во главе с Тали Райх (Taly Reich) провели серию из десяти экспериментов, в которых приняли участие около 5 400 добровольцев. Если говорить в общих чертах, то они читали короткие рассказы о первом свидании, где мужчина или женщина рассказывали шутки. В одних рассказах шутки были остроумными, а в других — глупыми и даже оскорбительными. После прочтения рассказов добровольцы рассказывали, какое впечатление у них сложилось о персонажах.

Как плохие шутки влияют на репутацию мужчин и женщин?

С шутками всегда нужно быть осторожными

Как можно догадаться, рассказчики хороших шуток положительно воспринимались вне зависимости от пола. А вот если шутки оказывались несмешными, больший вред наносился репутации мужчины, а не женщины. Если не смешная фраза говорилась устами представительницы прекрасного пола, ничего особенно плохого участники эксперимента сказать о ней не могли. А если плохим шутником оказывался мужчина, многие считали его невнимательным, неловким и даже глупым.

Как плохие шутки влияют на репутацию мужчин и женщин?

Авторы научной работы отметили, что больше всего вред репутации мужчин наносится в офисном пространстве

Авторы научной работы попытались объяснить разницу во влиянии плохих шуток на репутацию человека в зависимости от его пола. По их мнению, неудачные шутки часто прощаются женщинам из-за того, что они используют их как средство социализации — просто хотят быстрее найти общий язык. В этом случае попытка пошутить может восприниматься как желание женщины как можно скорее подружиться. А мужчины пытаются шутить для того, чтобы представить себя в лучшем свете, что выглядит довольно эгоистично. И именно поэтому плохие шутки так редко сходят им с рук.

О чем говорит чувство юмора?

При всем этом важно отметить, что у всех людей разное чувство юмора. Например, некоторые люди наотрез отказываются воспринимать черный юмор, основанный на смерти и других запрещенных темах. Но если в компании встречаются несколько любителей «запрещенных шуток», это может сделать их хорошими друзьями. А вот слишком чувствительным людям такого рода шутки рассказывать точно не стоит — они могут стать причиной громкого конфликта.

Как плохие шутки влияют на репутацию мужчин и женщин?

Хорошо рассказанная шутка объединяет

Вообще, в 2017 году на страницах научного журнала Cognitive Processing появились свидетельства того, что черный юмор является признаком хорошо развитого интеллекта. Авторы исследования провели эксперимент с участием 156 мужчин и женщин в возрасте примерно 33 лет. Им было предложено оценить немецкие комиксы «Das Schwarze Buch», в которых преобладает черный юмор на тему болезней и увечий. Оказалось, что в основном комиксы показались остроумными группе людей с высоким уровнем интеллекта и самым маленьким уровнем агрессии. Вторая группа людей понимала смысл шуток, но не находила их забавными — у них был средний уровень интеллекта. Ну и наконец, были люди с низким уровнем интеллекта, которые плохо отозвались о комиксах. Конечно, к результатам данного исследования стоит относиться со скептицизмом. Ведь в 2015 году другая группа исследователей пришла к выводу, что любовь к черному юмору является признаком развивающегося слабоумия.

Как плохие шутки влияют на репутацию мужчин и женщин?

Один из комиксов «Das Schwarze Buch»

Напоследок хочу отметить, что смех является неотъемлемой частью нашей жизни и очень важен для нашего организма. Ученые уверены, что смех важен не только для здоровья человеческой психики, но и играет важную роль в развитии лицевых мышц. На нашем сайте есть статья, в котором я рассказал о нескольких разновидностях смеха — да, он бывает очень разным. Также я рассказал о его пользе для тела и ума, а также мы выяснили, почему человек смеется во время щекотки. Если интересно, вот ссылка.

19 август 2021 /
Хочу все знать
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