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Кошки не любят работать ради еды

Если есть выбор, котики едят то, что проще взять.

Есть множество исследований, в которых животным предлагают выбрать между едой, которую можно просто подойти и взять, и едой, ради которой нужно хотя бы слегка потрудиться. Это не обязательно какие-то сложные головоломки: например, корм может лежать под крышкой, и нужно просто сдвинуть её, чтобы добраться до угощения. Такие эксперименты ставили и с разными видами птиц, и с волками, и с грызунами, и с обезьянами, и даже с жирафами – и во всех случаях животные предпочитали ту еду, которая предполагала какое-то действие. (Людей в данном случае лучше оставить за скобками.) Почему так происходит, можно объяснять по-разному, но, так или иначе, если есть выбор, животные предпочитают ради еды хотя бы чуть-чуть поработать.

Кошки не любят работать ради еды
(фото: HayDmitriy / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Единственным исключением оказались котики. В статье в Animal Cognition сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе описывают поведение семнадцати котов и кошек, перед которыми ставили обычную тарелку с едой – подходи и ешь, и тарелку, накрытую пластиковым колпаком с отверстиями. Через колпак можно было видеть и чуять, что под ним лежит корм, но чтобы добраться до корма, нужно было предпринять несложные действия: сунуть лапу в одну или в другую дыру, проверить, откуда корм проще взять, или слегка сдвинуть всю конструкцию.

Кошки не любят работать ради еды

 

Котик и два вида корма. (фото: Mikel Delgado / UC Davis)

Среди котиков были такие, которые уже сталкивались с подобными головоломками (если их можно так назвать). И нельзя сказать, что все коты однозначно пренебрегали тем кормом, ради которого надо что-то делать – его тоже ели. Но в целом даже опытные кошки, сталкивавшиеся с «устройством для добычи корма», чаще предпочитали обычную еду, которая лежала рядом на тарелке. Котики чаще ели «свободнолежащий» корм, и вообще проводили больше времени с рядом с обычной тарелкой. Дело было не в общей энергичности или ленивости: на котах были датчики активности, и те, кто больше двигался, изучал помещение, бегал, прыгал и т. д., всё равно больше внимания обращали на обычную еду.

Точно так же нельзя было сказать, что кошки просто не любили думать: из других экспериментов, да и просто из досужих наблюдений известно, что котики любят, когда им есть чем заняться, когда есть игрушки, лабиринты и пр. Исследователи полагают, что тот способ поработать над едой, который они предлагали котикам, не будил в них никаких охотничьих инстинктов, и возиться с этой громоздкой «игрушкой» ради еды им было просто скучно.

17 август 2021 /
Хочу все знать
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