Инверсия магнитного поля Земли: человечество на пороге глобальной катастрофы?

Северный и южный полюса Земли периодически меняются местами — этот процесс называется инверсией

Многие глобальные процессы на земле нам кажутся незыблемыми и постоянными. К примеру, мы знаем, что земля делает оборот вокруг своей оси за 24 часа, и по-другому быть не может. Но на самом деле ранее земля вращалась гораздо быстрее, но потом скорость ее вращения замедлилась, что привело к «кислородной катастрофе». Да и сейчас скорость вращения нашей планеты весьма нестабильна. Аналогичная ситуация и с магнитными полюсами — они тоже непостоянны. Во-первых, расположены не строго на южном и северном географических полюсах, как многие полагают. Во-вторых, постоянно находятся в движении. А северный магнитный полюс вообще в последнее время с достаточно высокой скоростью стал перемещаться в сторону евразийского континента. Более того, ученые пришли к выводу, что периодически южный и северный магнитные полюса меняются местами. Этот процесс называется инверсией магнитного поля Земли. Явление происходит крайне редко, и за время существования Homo sapiens не происходило еще ни разу. Отсюда возникает вопрос, может ли оно повториться в ближайшее время и скажется ли на жизни на Земле?

Как часто происходит инверсия магнитного поля

По расчетам ученых, последний раз инверсия магнитного поля происходила на Земле 780 тысяч лет назад. Но как часто происходит это явление? Интервалы могут быть разными, от нескольких десятков тысяч лет, до десятков миллионов. Грубо говоря, она может случиться как в любой момент, так и не случиться вообще.

Сам процесс смены полюсов, по оценкам ученых, тоже не быстрый. Он может длиться от нескольких сотен, до нескольких тысяч лет. Как предполагают некоторые ученые, начавшееся ускорение движение северного магнитного полюса может свидетельствовать о начале инверсии магнитного поля.

В чем опасность от смены магнитных полюсов

Специалисты из университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что в процессе инверсии магнитное поле Земли настолько ослабевает, что перестает защищать планету от космического излучения. Поэтому следующая смена полюсов может грозить человечеству глобальной катастрофой.

Конечно, впоследствии магнитное поле восстанавливается, причем по геологическим масштабам сравнительно быстро. Однако по человеческим меркам этот срок очень большой, составляет десятки тысяч лет. За это время на планете от космической радиации может погибнуть практически все живое.

В результате снижения напряженности магнитного поля земля не сможет противостоять космическому излучению

Как говорит кандидат физико-математических наук Владимир Павлов из Института физики Земли РАН. Ученым известно, что в периоды инверсий, которые многократно случались на нашей планете, сила магнитного поля падала в 8-10 раз ниже нормы. Поэтому существует даже мнение, что именно инверсии становились причиной массовых вымираний на Земле. В частности. Сильное космическое излучение привело к вымиранию мамонтов и неандертальцев. Подробные результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Ученые изучали событие Лашамп, которое произошло примерно 41,4 тысячи лет назад. Это была не полноценная инверсия, а кратковременное изменение магнитного поля. Тогда его напряженность стремительно снижалась на протяжении полутора тысяч лет. В результате планета подвергалась сильному космическому излучению. Понять, как это событие повлияло на жизнь на планете позволило окаменевшее дерево Agathis australis, которое в 2019 году нашли в Новой Зеландии.

Что примечательно, примерно в то же время появились первые образцы наскальной живописи, которые древние люди наносили охрой. Ученые предполагают, что Homo sapiens приходилось часто прятаться в пещерах от ультрафиолетового излучения. А сама охра вначале применялась для защиты тела от солнечного излучения, а уже потом для наскальных рисунков.

Неандертальцы возможно вымерли в результате снижения уровня магнитного поля Земли

Конечно, в случае очередного уменьшения напряженности магнитного поля человечество наверняка придумает способы как защититься от солнечной радиации. Однако, у нас на земле выстроена мощная техносфера, которая весьма чувствительна к природным катаклизмам. Поэтому инверсия вызовет коллапс самых разных электрических систем.

Процесс смены полюсов на Земле уже начался?

По словам Владимира Павлова последние несколько миллионов лет на Земле инверсия происходила с частотой 4-5 раз в течение миллиона лет. Соответственно, средняя периодичность равнялась 200-250 тысячам лет. Но, как мы сказали выше, последняя смена полюсов произошла 780 тысяч лет назад. Подобная задержка сама по себе является поводом для беспокойства.

Причем ученые уже сейчас фиксируют первые возможные симптомы этого процесса. В частности, отмечается снижение напряженности магнитного поля Земли, которое за последние 150 лет уменьшилось на 10%. Но главное опасение вызывает упомянутый выше северный магнитный полюс земли. Он, как и южный, всегда находился в движении. Однако его траектория и скорость ранее были постоянными. В последнее же время отмечается резкое ускорение. За год он перемещается на 65 километров. Причем, скорость с каждым годом нарастает.



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Северный магнитный полюс уже преодолел 200-мильную зону Канады и движется в сторону российского арктического побережья. Через 50 лет он достигнет архипелага Северная земля . А если будет ускоряться, то появится здесь еще раньше.

По какой причине происходит инверсия полюсов и какие процессы в недрах земли сопровождают это явление, науке пока неизвестно. Поэтому делать точные прогнозы о сроках и начале инверсии практически невозможно. Но зато можно точно сказать одно — процесс переполюсовки очень долгоиграющий. А значит ни мы с вами, ни наши дети, ни внуки или правнуки не смогут ощутить его на себе. Гораздо более опасным является глобальное потепление, последствия которого ощущаются уже сегодня.