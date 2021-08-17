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Гранитоидные жернова

Гранитоидные жернова

На берегу Баренцева моря под поселком Териберка можно наблюдать вот такие естественные выемки в породе, заполненные крупными валунами. Каменистый берег Териберской губы у поселка сложен обнажающимися магматическими породами Балтийского щита — в основном красноватыми гранитоидами: тоналитами, плагиогранитами и диорит-плагиогранитами. Это очень древние породы, они образовались 3–2,5 миллиарда лет назад, в архее.


Гранитоидные жернова

Берег Баренцева моря недалеко от поселка Териберка, сложенный архейскими гранитоидами. фото Антона Ульяхина, 31 июля 2021 года


Встречающийся среди гранитоидных массивов валунно-галечный материал заполняет естественные понижения берегового рельефа, в том числе слагает пляжи. Валуны представляют собой наиболее крупные окатанные обломки в основном тех же древних пород Балтийского щита, на которых сами залегают. На протяжении долгого времени при силовом воздействии волн они обтачивали прочнейший камень, выступая в роли естественных жерновов. Постепенно валуны формировали вокруг себя «окопы», из которых их был уже не в состоянии вызволить ни один сильнейший шторм.

Среди геоморфологически неоднородных крупных впадин и небольших выемок отдельный интерес представляют так называемые котлы, расположенные в приливной и прибойной зонах и покрывающие большие площади поверхности каменистого ложа. Котлы выглядят как углубления в гранитоидах, обычно с довольно крутыми стенками высотой до полутора метров и относительно пологим дном, иногда ступенчатым (как на главном фото), обводненные (с морской водой) или сухие. Форма и размер горловины могут широко варьировать.


Гранитоидные жернова

Один из валунных пляжей Териберской губы в наиболее обширном понижении рельефа. фото Антона Ульяхина, 31 июля 2021 года


Котлы частично либо полностью заполнены крупными валунами размером до полуметра, которые сложены светлыми породами — уже упомянутыми береговыми магматитами, а также гнейсогранитами. Валунник из тех же самых местных пород Балтийского щита и того же возраста можно встретить и на пляжах Териберки. Форма хорошо окатанных обломков довольно разнообразная и во ногом зависит от минералого-петрографического состава пород.


Гранитоидные жернова

Крупный обводненный котел со множеством валунов. фото Антона Ульяхина, 31 июля 2021 года


Котлы с крупными обломками окатанных пород внутри появились благодаря имеющей место в прошлом морской трансгрессии, когда происходило затопление береговых участков, где сосредотачивались валунно-глыбовые отложения. Обломки, находящиеся в локальных и неглубоких выемках с некрутыми бортами, подвергались активному воздействию прибоя. Наиболее сильное волнение моря способствовало перекатыванию тяжелых валунов в пределах пониженного участка ложа, которое они не могли покинуть. Это всё равно что катать шарики в тарелке. За счет ударно-вращательной эрозии происходило окатывание обломков   под воздействием подхваченных волнами частиц и силой самой воды, а также при их соприкосновении друг с другом и с подстилающими породами. Одновременно с этим обтачивались гранитоиды берегового ложа.


Гранитоидные жернова

Небольшой обводненный котел с двумя крупными валунами. фото Антона Ульяхина, 31 июля 2021 года


Вращательное воздействие напоминало работу жерновов. Ударное же соприкосновение походило на действие точащего камня на точильную каменную поверхность, как в незамысловатой технологии «камень по камню» у древних египтян. Оббивка крепких гранитных поверхностей будущих обелисков осуществлялась с использованием очень крепких долеритовых отбойников.


Гранитоидные жернова

Сухой колодцеподобный котел, полностью заполненный валунами. фото © Антон Ульяхин


Механическая абразия медленно, но уверенно делала свое дело, и дно выемок постепенно углублялось. Растущие по высоте и крутизне стенки впоследствии также стали подвергаться активной эрозии, из-за чего происходило увеличение площади формирующегося котла. За счет гидродинамического воздействия волн при этом уносились в море частички разрушенной породы и источенные до минимальных размеров валуны. В котлах остались самые стойкие.

фото Антона Ульяхина, 31 июля 2021 года.

Антон Ульяхин

17 август 2021 /
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