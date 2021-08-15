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ПЛЮСЫ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ КУХНИ

ПЛЮСЫ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ КУХНИВсё больше и больше людей, в том числе и наши соотечественники, предпочитают встроенные кухни отдельно стоящим. Чем же лучше такие устройства?

Встроенные устройства экономят много места. В этом случае все зазоры между приборами и мебелью закрываются. Если обычная пароварка занимает всю площадь кухонного шкафа, то встраиваемую модель можно разместить над столешницей, освободив её для иных целей.

Экономия места наиболее заметна, когда плита и духовка встроены. Поверхность плиты находится вровень с фасадом мебели, и зачастую обычное устройство выступает вперёд, что не только некрасиво выглядит, но и съедает часть помещения. Помимо того, экономится часть столешницы примерно 30-40 кв. см.

Размещая бытовую технику на кухнях, несложно открыть в себе дизайнера и с удовольствием спланировать, где устройства будут наиболее функциональны. Всё зависит только от вашей фантазии и габаритов помещения. А если вы заинтересованы в установке кухонного островка, возможности расширяются ещё больше, потому что вы можете интегрировать в него плиту, холодильник.

Классическое расположение атрибутов не обязательно сохранять, если оно доставляет вам неудобства. Варочную панель можно встроить в столешницу, в том числе в задней части кухни напротив духовки. В качестве альтернативы, если вы готовите в мультиварке, то можете полностью отказаться от духовки и выбрать панели домино.

Мелкую кухонную технику можно установить на удобной для использования высоте. Так что вам не придётся наклоняться или, наоборот, стоять на цыпочках, чтобы достать разогретую тарелку из микроволновой печи. Конечно, это становится ещё более важным в доме с детьми.

Некоторые приборы можно разместить вне кухни. Например, вы можете насладиться горячим напитком в любое время после того, как вынесли кофемашину в гостиную.

Встраиваемая кухонная техника обычно имеет хорошую защиту от перегрева и надёжную систему вентиляции. Это обеспечивает устройствам долгий срок службы и предохраняет мебель от деформации. Встраиваемые стиральные машины оснащены опцией подавления вибрации, что не влияет на долговечность кухонного гарнитура.

Кроме того, встроенные устройства производят меньше шума. Мебель заглушает гул и другие шумы устройств.

15 август 2021 /
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