Цветущий хищник

Новое хищное растение питается во время цветения.

На свете существует около 800 хищных растений, и исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне и Университета Британской Колумбии пополнили их список ещё одним видом –Triantha occidentalis, растущим на болотах на западе Северной Америки. Внешне у него нет никаких явных ловушек: ни кувшина с пищеварительным соком, как у непентесов, ни «зубастых» или клейких схлопывающихся листьев, как у венериной мухоловки или росянки. T. occidentalis ловит насекомых с помощью крохотных волосков, которыми усыпан стебель – они выделяют липкую субстанцию, к которой прилипают мелкие мошки и жучки.

Такие липкие волоски есть у многих обычных, нехищных растений: так они защищаются от вредителей. Но T. occidentalis – именно хищник. Сначала исследователи обнаружили, что в его геноме нет определённых генов, которые отсутствуют у других хищных растений. Тогда было решено покормить T. occidentalis дрозофилами, которым в организм вводили изотоп азота, очень редко встречающийся в природе. Мух рассаживали на несколько растений T. occidentalis, и спустя две недели анализировали их химический состав. В статье в PNAS говорится, что специфический изотоп в итоге обнаружился в стеблях, листьях и плодах – то есть растения T. occidentalis действительно ели мух. В ловчих волосках на стебле также нашли пищеварительный фермент, который помогает T. occidentalis извлекать питательные вещества из добычи.

При этом T. occidentalis во многом отличается от других хищных растений, у которых ловушки представляют собой видоизменённые листья, растущие отдельно от цветков – так опылитель, который прилетит на цветок, останется цел и невредим.



У T. occidentalis липкие волоски сидят прямо на стебле с цветками. Но поскольку волоски маленькие, то прилипают к ним только очень небольшие насекомые, а пчелу, шмеля или крупную муху они не задержат. При этом цветёт T. occidentalis недолго, на других листьях и стеблях липких волосков у него нет, и хищничает T. occidentalis, получается, только время от времени. (На западе Африке есть похожее хищное растение, которое питается насекомыми только в определённый период жизни – пока оно молодо.)

Некоторые специалисты полагают, что T. occidentalis слишком пассивный хищник, чтобы считаться настоящим хищником, и его липкие волоски предназначены, скорее, для защиты от зловредных насекомых, которые просто крадут пыльцу и нектар, не опыляя цветы. Но питательные вещества из убитых насекомых всё же попадают в него – с этой точки зрения T. occidentalis всё-таки хищник, пусть и очень ленивый. Вполне возможно, что на свете есть и другие растения с похожими волосками на стеблях и листьях, чьё «полухищничество» до сих пор никто не замечал.