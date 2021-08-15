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Правила этикета у обезьян: как они здороваются и прощаются?

Правила этикета у обезьян: как они здороваются и прощаются?

Ученые выяснили, что обезьяны — очень вежливые создания

Как правило, при встрече люди здороваются вслух и обмениваются рукопожатиями. Этого требуют правила этикета — если сразу начать разговор, тем более с плохо знакомым человеком, можно прослыть грубияном. Недавно группа исследователей из Даремского университета (Англия) наблюдала за поведением шимпанзе и бонобо — самых похожих на людей обезьян. Как оказалось, в их обществе тоже есть правила хорошего тона. Почти каждый раз при встрече обезьяны выполняли действия, очень похожие на приветствие. А когда наступало время прощаться, они будто бы говорили друг другу «пока» и уходили по своим делам. Это очень неожиданный факт об обществе обезьян, так что давайте рассмотрим результаты наблюдений подробнее. Конечно же, больше всего интересно, как именно обезьяны выражают приветствие и прощание — ведь они не умеют разговаривать, как мы.

 


Кто такие бонобо?

В рамках проведенной научной работы ученые изучали поведение обыкновенных шимпанзе и бонобо. Разница между этими обезьянами заключается во внешнем виде. По размерам представители обоих видов одинаковые, однако бонобо все же обладают менее плотным телосложением. Также у бонобо черная кожа и красные губы, в то время как у обыкновенных шимпанзе кожа розовая. Ученые знают о существовании бонобо уже давно, потому что даже в африканских легендах они являются одними из главных героев. В некоторых историях говорится, что именно они подсказали людям, какие продукты съедобны, а какие представляют большую опасность.

Правила этикета у обезьян: как они здороваются и прощаются?

Шимпанзе (слева) и бонобо (справа)

Отдельным видом бонобо начали считаться в 1929 году, а широкую известность вовсе получили только во второй половине XX века. Они обитают в тропических лесах Центральной Африки, на небольшой территории между реками Конго и Луалаба. Они довольно редки — их численность составляет менее 50 000 особей. Несмотря на свою богатую историю, эти обезьяны до сих пор очень плохо изучены наукой.

 

Видео об обезьянах бонобо от National Geographic


Как себя ведут обезьяны?

Результаты наблюдений ученых были опубликованы в научном журнале iScience. Исследовательница Рафаэла Хисен (Raphaela Heesen) и ее коллеги следили за поведением приматов и смогли зафиксировать 1242 случая взаимодействия. В ходе научной работы они заметили два интересных явления:


обыкновенные шимпанзе здороваются в 69% и прощаются в 86% случаев;
бонобо приветствуют друг друга в 90% и прощаются в 92% случаев.

Как можно заметить, обезьяны бонобо соблюдают правила этикета больше, чем обыкновенные шимпанзе. Исследователи считают, что эта разница обусловлена с разной общественной структурой. В то время как у обычных шимпанзе есть строгая иерархия, в группах бонобо обычно все равны. А в равных условиях социальным взаимодействиям вроде приветствия уделяется гораздо больше внимания.

Правила этикета у обезьян: как они здороваются и прощаются?

Иногда милые обезьяны корчат демонические рожицы

Сходство людей и обезьян

Обезьянам понятны такие вещи как «привет» и «пока», но выражать их словами они не могут. Вместо этого они обмениваются прикосновениями или просто задерживают взгляд. По словам исследовательницы Рафаэлы Хисен, в некоторых обстоятельствах люди ведут себя таким же образом. Еще одно сходство заключается в том, что с «друзьями» бонобо здороваются реже или поверхностно. И ведь мы с вами ведем себя так же — увидевшись с очень близкими друзьями мы можем позволить себе начать разговор без долгих приветствий и соблюдений других правил хорошего тона.

Правила этикета у обезьян: как они здороваются и прощаются?

А вообще, социальное поведение демонстрируют почти все виды обезьян

А вот когда обезьяны виделись с малознакомыми особями, их приветствия часто оказывались слишком долгими. Иногда они не ограничивались простыми взглядами, а держались за руки, терлись головами и даже чистили друг другу шерсть. Все это значит, что правила хорошего тона есть не только у людей, но и у обезьян. После проведенной научной работы у ученых появилось еще одно основание говорить о том, что шимпанзе очень похожи на людей. Ранее ученые лишь знали, что с генетической точки зрения шимпанзе и люди похожи на 93,6%. Эти обезьяны настолько близки к человеку, что некоторые ученые ранее даже предлагали отнести их к роду Homo.

Правила этикета у обезьян: как они здороваются и прощаются?

А некоторые обезьяны ворую вещи туристов и занимаются шантажом

Напоследок, вот вам еще один факт — некоторые обезьяны часто совершают преступления. В большей степени речь идет о макаках, которые живут на территории индонезийского острова Бали. Там они с большой ловкостью отбирают у туристов смартфоны и прочую дорогую технику и начинают нагло их шантажировать. Они возвращают отобранные вещи только взамен на вкусную еду.

15 август 2021 /
Хочу все знать
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