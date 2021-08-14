» » Как ухаживать за шкафом-купе

Как ухаживать за шкафом-купе

Как ухаживать за шкафом-купе

Большая популярность шкафов-купе говорит об их преимуществе над стандартными шкафами и мебельными стенками. Шкафы-купе отличает их функциональность, универсальность, вместимость. К тому же такую мебель можно поставить в любую комнату квартиры и подобрать к самому разнообразному интерьеру. Шкафы-купе на заказ позволяют клиенту самому выбрать форму, содержание и размеры.

Покупая шкаф-купе, многие начинают задумываться над тем, как за ним ухаживать. Ведь чтобы мебель радовала долго и сохранила все функциональные качества, необходимо правильно подобрать средства для поддержания его первоначального вида. Уход за шкафом-купе должен осуществляться постоянно, независимо от того, какой конструкции изделие вы выбрали: встроенный, угловой или корпусный.

В производстве шкафов-купе обычно применяются наиболее распространенные материалы, такие как МДФ и ДСП. Бывают и эксклюзивные дорогие варианты шкафов-купе из ценных пород дерева, таких как ротанг, красное дерево т.п. Раздвижные системы открывания дверей изготавливаются из стали, алюминия и пластика. А фасады дверей могут быть необычайно разнообразными: зеркальными, стеклянными, из натуральных материалов, а также комбинированные варианты. Каждый из этих материалов требует определенного подхода с использованием подходящих для каждого случая средств.

За качественными недорогими шкафами лучше обращаться прямо к производителям. Одним из таких производителей является фабрика МФ Купе. Здесб вы можете купить шкаф купе в Москве недорого.

Как мыть шкаф-купе

Во-первых, как и любое другое изделие из дерева, шкаф-купе не любит влаги, поэтому от неё нужно оберегать. Для этого комната, где установлен шкаф-купе, должна проветриваться как можно чаще. Влага особенно губительна для защитно-декоративного покрытия шкафа-купе.

Металлическим конструкциям, благодаря которым и двигаются двери в горизонтальной плоскости, экономя пространство, следует уделять особое внимание. Пазы нижней направляющей необходимо чистить с помощью пылесоса или щетки от пыли и накопившегося мусора. Если этого не сделать во время, пыль будет препятствовать плавному движению двери и накапливаться на колесиках.

Какие средства использовать

Помимо влаги панели шкафа-купе бояться щелочных растворов и абразивных средств. Не следует при удалении пыли с поверхности пользоваться вышеперечисленными материалами, так как использование неподходящих средств может не только поцарапать поверхность, но и изменить цвет панелей и фасадов.

Наличие электроприборов и обогревателей рядом со шкафом-купе может также негативно сказаться на поверхности материала, будь то ДСП, МДФ или стекло. От повышенной температуры шкаф-купе может просто испортиться, а декоративное покрытие деформироваться и изменить цвет.

Внутреннее наполнение шкафа должно быть рассчитано на адекватную нагрузку. Не стоит перегружать полки и антресоли. Ведь шкаф-купе очень вместителен, и в нем можно расположить наиболее оптимальное количество ящиков, полок, штанг, чтобы задать ему необходимую функциональность. Кстати, выбрать наполнение поможет каталог на шкафы-купе, цены на изделие могут варьироваться в зависимости от количества необходимых компонентов. Полки шкафа могут быть выполнены из любого материала, в том числе и стекла, которое способно выдержать нагрузку до 12 кг. Если соблюдать правила по нагрузке можно значительно продлить эксплуатацию шкафа-купе.

Отпечатки на фасадах дверей при эксплуатации неизбежны, они заметны на материалах из ДСП и особенно зеркалах и стекле. Необходимо использовать моющие средства для каждой поверхности в отдельности, что позволит с легкостью избавиться от следов и пятен. Обязательно после влажной уборки протирать поверхности сухой тканью. Правильно подобранный уход за шкафом-купе продлевает жизнь изделию и в конечном итоге экономит средства.

Автор статьи: магазин мебели в Москве МФ-Купе.

14 август 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
ДСП SwissPan: описание и преимущества
Хочу все знать

ДСП SwissPan: описание и преимущества

Надежные, качественные, современные фасады для кухни из SwissPan ДСП сейчас пользуются очень большой популярностью. ДСП применяется как основной материал во время изготовления кухонных гарнитуров.
Современный шкаф-купе для современной спальни
Хочу все знать

Современный шкаф-купе для современной спальни

Шкаф-купе это тот предмет мебели, который идеально впишется в любой интерьер помещения, а также станет идеальным помощником в гостиной, в детской, в спальне.
Мебель для домашнего кабинета или офиса
Хочу все знать

Мебель для домашнего кабинета или офиса

В наше время существует довольно большое разнообразие мебели, в зависимости от места ее предназначения. Кухонные столы, спальни, комоды, шкафы-купе, и так далее, все это делает наше жилье более
Расстоечный шкаф: устройство
Хочу все знать

Расстоечный шкаф: устройство

В расстоечном шкафу происходит окончательное брожение теста, перед выпечкой. Для ферментации полуфабрикатов из замороженных продуктов дополнительно требуется специальный шкаф.
Выбираем шкаф-купе
Хочу все знать

Выбираем шкаф-купе

Шкафы-купе, которые сделаны для определенного места в квартире, в конечном итоге становятся незаменимым атрибутом интерьера. Для большинства креативных потребителей обычный ассортимент,
Корпусная мебель на заказ
Хочу все знать

Корпусная мебель на заказ

В настоящее время корпусная мебель пользуется повышенным спросом. Поэтому многие предприятия предлагают её на заказ.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Знали, что ракеты в России существовали уже 200 лет назад?Ночь = N+8?Один из самых загадочных парков АнглииНовый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголокНаводнения, пожары, оползни: что происходит с планетой?Освобождение от обманаНасекомые являются важнейшей и неотъемлемой частью экосистем ЗемлиПляжные узоры из камней Джона Формана


Свежие Статьи
Клыки древних змей не были опасными. Как в них появился яд?

Клыки древних змей не были опасными. Как в них появился яд?

Почему Perseverance не смог взять образцы марсианского грунта?

Почему Perseverance не смог взять образцы марсианского грунта?

Пальцы мертвеца

Пальцы мертвеца

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+