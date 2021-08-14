Как ухаживать за шкафом-купе

Большая популярность шкафов-купе говорит об их преимуществе над стандартными шкафами и мебельными стенками. Шкафы-купе отличает их функциональность, универсальность, вместимость. К тому же такую мебель можно поставить в любую комнату квартиры и подобрать к самому разнообразному интерьеру. Шкафы-купе на заказ позволяют клиенту самому выбрать форму, содержание и размеры.

Покупая шкаф-купе, многие начинают задумываться над тем, как за ним ухаживать. Ведь чтобы мебель радовала долго и сохранила все функциональные качества, необходимо правильно подобрать средства для поддержания его первоначального вида. Уход за шкафом-купе должен осуществляться постоянно, независимо от того, какой конструкции изделие вы выбрали: встроенный, угловой или корпусный.

В производстве шкафов-купе обычно применяются наиболее распространенные материалы, такие как МДФ и ДСП. Бывают и эксклюзивные дорогие варианты шкафов-купе из ценных пород дерева, таких как ротанг, красное дерево т.п. Раздвижные системы открывания дверей изготавливаются из стали, алюминия и пластика. А фасады дверей могут быть необычайно разнообразными: зеркальными, стеклянными, из натуральных материалов, а также комбинированные варианты. Каждый из этих материалов требует определенного подхода с использованием подходящих для каждого случая средств.

За качественными недорогими шкафами лучше обращаться прямо к производителям. Одним из таких производителей является фабрика МФ Купе. Здесб вы можете купить шкаф купе в Москве недорого.

Как мыть шкаф-купе

Во-первых, как и любое другое изделие из дерева, шкаф-купе не любит влаги, поэтому от неё нужно оберегать. Для этого комната, где установлен шкаф-купе, должна проветриваться как можно чаще. Влага особенно губительна для защитно-декоративного покрытия шкафа-купе.

Металлическим конструкциям, благодаря которым и двигаются двери в горизонтальной плоскости, экономя пространство, следует уделять особое внимание. Пазы нижней направляющей необходимо чистить с помощью пылесоса или щетки от пыли и накопившегося мусора. Если этого не сделать во время, пыль будет препятствовать плавному движению двери и накапливаться на колесиках.

Какие средства использовать

Помимо влаги панели шкафа-купе бояться щелочных растворов и абразивных средств. Не следует при удалении пыли с поверхности пользоваться вышеперечисленными материалами, так как использование неподходящих средств может не только поцарапать поверхность, но и изменить цвет панелей и фасадов.

Наличие электроприборов и обогревателей рядом со шкафом-купе может также негативно сказаться на поверхности материала, будь то ДСП, МДФ или стекло. От повышенной температуры шкаф-купе может просто испортиться, а декоративное покрытие деформироваться и изменить цвет.

Внутреннее наполнение шкафа должно быть рассчитано на адекватную нагрузку. Не стоит перегружать полки и антресоли. Ведь шкаф-купе очень вместителен, и в нем можно расположить наиболее оптимальное количество ящиков, полок, штанг, чтобы задать ему необходимую функциональность. Кстати, выбрать наполнение поможет каталог на шкафы-купе, цены на изделие могут варьироваться в зависимости от количества необходимых компонентов. Полки шкафа могут быть выполнены из любого материала, в том числе и стекла, которое способно выдержать нагрузку до 12 кг. Если соблюдать правила по нагрузке можно значительно продлить эксплуатацию шкафа-купе.

Отпечатки на фасадах дверей при эксплуатации неизбежны, они заметны на материалах из ДСП и особенно зеркалах и стекле. Необходимо использовать моющие средства для каждой поверхности в отдельности, что позволит с легкостью избавиться от следов и пятен. Обязательно после влажной уборки протирать поверхности сухой тканью. Правильно подобранный уход за шкафом-купе продлевает жизнь изделию и в конечном итоге экономит средства.

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