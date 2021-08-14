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Преимущества автовыкупа

Преимущества автовыкупа


В некоторых ситуациях продажа автомобиля самому - не лучший вариант. Например, автовладельцам часто нужно быстро продать машину, и тогда возникает множество проблем. Дело в том, что при среднерыночных ценах, это сделать практически невозможно - всё равно придётся ждать несколько недель, а то и месяцев, чтобы покупатель проявил интерес к вашей машине.

Единственный выход - снизить цену на 30-40%. Тем не менее, реселлерам потребуется несколько дней, чтобы связаться с вами. По этой причине мы рекомендуем воспользоваться такой услугой, как срочный автовыкуп, которую предлагает специализированная компания gedeonauto.ru. Эта организация накопила большой опыт дорогостоящих закупок машин у разных производителей за длительный период своего функционирования. К преимуществам этой компании можно отнести бесплатную диагностику, высокий сервис и профессионализм.

Однако возможность быстро продать свой автомобиль - не единственное преимущество такой услуги. Это также включает следующие:

• Транзакция совершается в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Крупные компании, к которым может быть отнесена эта организация, гарантируют своим клиентам прозрачность и чистоту купли-продажи.

• Автовладельцам не нужно тратить время на поиск покупателей, а затем на переговоры с ними.

• Цены, естественно, ниже средней рыночной, но редко бывают ниже на 20% - обычно только на 10-15%. Это можно рассматривать как оплату скорости транзакции.

• Компании часто выкупают автомобили в любом техническом состоянии, даже если они попали в ДТП. Иногда обращение в такие организации - единственный выход для владельцев машин в аварийном состоянии, желающих как можно быстрее избавиться от ненужных авто.

• Диагностические обследования абсолютно бесплатны.

Подводя итоги скажем, что покупка автомобиля может спасти жизни даже людям, которые неправильно рассчитали свои силы и взяли ссуду на слишком дорогую машину. Вы можете быстро продать своё авто и получить деньги в банке до того, как финансовая структура начнёт вводить санкции.

14 август 2021 /
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