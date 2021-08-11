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Выбор замка для межкомнатных дверей

Есть одно важное правило, о котором следует помнить, прежде чем покупать межкомнатную дверь. Замок для неё должен полностью соответствовать её характеристикам. При выборе этого блокирующего устройства необходимо учитывать несколько факторов его эксплуатации.

Современные производители в основном выпускают полностью укомплектованную готовую дверную конструкцию. Механизм должен соответствовать материалу полотна. Когда дверь сделана из дерева, она совместима со всеми типами блокирующих устройств. Однако далеко не все механизмы подходят для металлических конструкций. Тогда стоит выбирать самые надёжные изделия.

Важно заранее определить, сколько вы готовы потратить на покупку блокирующего устройства. От этого зависит выбор типа замка для внутренней двери. Разумеется, самые дешёвые модели не отличаются надлежащим качеством и быстро ломаются.

Возможность открывания дверного полотна также имеет значение, при выборе запорного механизма. Для классических распашных конструкций можно купить практически любой вариант. Для раздвижных дверей надо подбирать специальную фурнитуру. Замки для межкомнатных дверей могут быть механическими либо иметь магнитную защёлку.

Компетентные специалисты рекомендуют выбирать продукцию ведущих производителей, не экономя ни на чём. Это снизит риски на покупку бракованного товара. Некачественные механизмы быстро выходят из строя. Ремонт их - не всегда разумное решение. Порой лучше всего заменить защёлку полностью.

Дешевые изделия не подлежат ремонту, поэтому стоит покупать изделие более высокого качества по высокой цене.

Материал замка для межкомнатной двери также важен, при выборе. Стальные модели обладают высокими прочностными свойствами, но плохой коррозионной стойкостью. В дверях в ванную комнату рекомендуется устанавливать латунные замки, не боящимися коррозии. Дизайн механизмов тоже важен.

Если безопасность не является для вас проблемой, стоит придерживаться стандартной конструкции с защёлкой. Замок, который открывается ключом, в таком случае не рекомендуется.

Кроме того, если ключ утерян или секретка взломана, открыть дверной замок становится довольно сложно. Как можно взломать механизм без ключа? Это легко сделать ножом, который нужно погрузить в зазор между полотном и листом. Это позволит язычку сместиться.

11 август 2021 /
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