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Преимущества входных металлических дверей

Входные двери - один из самых значимых элементов уюта, безопасности и комфорта проживания. Они "несут ответственность" за переход из внешнего мира в спокойный, защищённый мир семьи. Но с давних времён ворота считались самым слабым местом защиты жилища. А в настоящее время - это входные двери.

Вероятно, поэтому каждый ответственный домовладелец придаёт такое большое значение выбору прочных, качественных конструкций. Металлические двери всё чаще встречаются в современных квартирах, что предоставляют жильцам высочайший уровень безопасности и комфорта.

Металлические входные двери стали немало популярными среди наших соотечественников, благодаря немалому перечню достоинств, среди которых стоит перечислить следующие:

  • Прочная металлическая конструкция обеспечивает максимальную защиту от взлома. Какой бы прочной ни была деревянная дверь или замок в ней, всегда можно его выпилить, разобрать и выжечь. Благодаря стальной конструкции, вы не побоитесь незаконного вторжения в жилище. В корпусе металлической конструкции можно разместить любой замок, какой бы сложной он ни был. Древесину можно просверлить, чтобы ослабить её структуру.
  • О красоте природных материалов можно сколько угодно рассказывать, но каждый производитель металлических дверей предлагает вам с десяток моделей, ничем не уступающих по своим внешним свойствам дорогим решениям из дуба. Дело в том, что металл можно обрабатывать с любым покрытием. Вы можете выбрать любой понравившийся дизайн среди широкого спектра - например, в виртуальном каталоге на www.prostodveri.com.ua для Украины. Это может быть металлическая дверь с естественной текстурой и цветом, также обивкой из мягкого износостойкого материала и прочими.
  • Долговечность металла даёт надежду на долгие годы безотказной работы. Дерево более подвержено внешним воздействиям. Разумеется, всё зависит от породы дерева и добросовестности производителя, но каждое из них способно впитывать влагу и набухать. Спустя годы, в дождливые дни, вы можете почувствовать, насколько тяжелее стала входная дверь из массива. Придётся заменить деформированные петли, но заменить точку крепления на дереве в несколько раз сложнее, потому что она рассыплется и не подлежит восстановлению. С металлом подобных проблем не будет.
10 август 2021 /
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