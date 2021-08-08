Беличий паркур

Если белка не может преодолеть нужное расстояние за один прыжок, она начинает бегать по стенам.

Кто-то называет паркур спортом, кто-то – искусством, но если не углубляться в подробности, паркур – это скоростное перемещение с преодолением препятствий, обычно в городской среде. Паркурщик (или трейсер – так чаще называют тех, кто занимается паркуром) прыгает с крыши на крышу, забирается на стены, перепрыгивает через перила и т. д., не используя никаких специальных приспособлений, всё решает только физическая подготовка, координация, умение мгновенно сориентироваться. Отчасти это напоминает акробатику, отчасти боевые искусства.

А отчасти – то, как прыгают с ветки на ветку белки в лесу. И здесь нет никакой натяжки: сотрудники Калифорнийского университета в Беркли пишут в Science, что белки действительно используют элементы паркура. Вообще тут нет ничего удивительного: если вдумчиво поглядеть на беличьи прыжки, то станет понятно, что белки должны быть выдающимися акробатами. Ветки деревьев бывают более гибкие и менее гибкие, расстояние между ветками бывает разное, и нужно очень точно рассчитать, когда и с какой силой тебе нужно оттолкнуться от одной ветки, чтобы приземлиться на другую ветку, а не грохнуться на землю. Если ты оттолкнёшься слишком рано, то просто не долетишь; если же пробежишь по ветке слишком далеко, прежде чем прыгать, то опять есть риск упасть – чем дальше к концу ветки, тем сильнее она гнётся, и под лапами не будет достаточно прочной опоры для прыжка.

Чтобы изучить беличью биомеханику, исследователи соорудили небольшую полосу препятствий с угощением в конце: белка должна перепрыгнуть с гибкой доски к кормушке, причём подставка с кормушкой была небольшой, и нужно было ещё удержаться на ней после прыжка. Для участия в эксперименте приманивали диких лисьих, или чёрных, белок, которые жили рядом с университетскими корпусами и мало боялись людей. Белок на угощение пришло двадцать, пока они прыгали (часто не по одному разу), их снимали на скоростную видеокамеру.

Как и следовало ожидать, чем более гибкой была доска под лапами у белок, тем раньше они с неё прыгали, хотя им в результате приходилось преодолевать в прыжке намного большее расстояние. Конечно, белки думали одновременно и о том, и о другом, то есть и о гибкости опоры, и о расстоянии. Однако статистические расчёты показали, что гибкость опоры для белок в шесть раз важнее, чем расстояние. То есть белка в шесть раз тщательнее оценивает то, насколько сильно гибкая ветка под ногами погасит импульс в момент прыжка. Что само по себе любопытно: беличий мозг умеет анализировать как минимум два разных параметра, разных по важности.

И хотя ни одна белка в эксперименте не упала на землю, их прыжки не всегда были верхом изящества. Белки не всегда приземлялись на все четыре, иногда они просто хватали следующую ветку передними лапами, пока задние болтались в воздухе, и, крутясь вокруг ветки (то есть деревянного штыря с кормушкой), в конце концов, забирались на неё целиком. Скорее всего, цепкость когтей позволяет белкам не слишком «заморачиваться» насчёт расстояния до цели: главное – схватиться когтями, а там уже не упадём. Хотя если белкам давали потренироваться на паркурном стенде, то они довольно быстро понимали, как лучше и точнее прыгнуть без того, чтобы потом неловко карабкаться задними лапами.

Наконец, когда белкам нужно было прыгнуть на слишком большое расстояние, или когда финиш был заметно выше или ниже старта, и за один прыжок достичь второй ветки было крайней затруднительно, они, как настоящие трейсеры, использовали «архитектурный элемент». Рядом с доской, с которой нужно было прыгать, стояла стенка, и вот белка в прыжке разворачивалась так, чтобы оттолкнуться от этой стенки лапами или слегка пробежаться по ней – и уже точно долететь до кормушки, которая была или слишком далеко, или слишком высоко, или слишком низко.





Есть много других животных, которые живут в кронах деревьев, и было бы интересно узнать, пользуются ли они такими же трюками, что и белки, или у них есть свои собственные. Конечно, мы не говорим о ленивцах (если только не назвать их способ перемещения «медленным паркуром»), но, к примеру, у некоторых древесных змей точно есть свой стиль: змеи в прыжке не просто втягивают живот и растопыривают рёбра, но и буквально ползут по воздуху, преодолевая в парящем прыжке до сотни метров.