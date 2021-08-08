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В мире увеличилось количество голодающих людей

В мире увеличилось количество голодающих людей

Сегодня от голода страдают миллионы людей по всему миру, но в этом виновата не только пандемия коронавируса

В 2021 году в мире производится достаточно пищи, чтобы прокормить всех живущих на нашей планете людей. Но при этом от заболеваний, связанных с голодом, ежегодно погибает более 5 миллионов маленьких детей. По крайней мере, такими данными делятся представители Всемирной продовольственной программы ООН, которые занимаются борьбой с массовым голодом. Особенно сильно от недостатка пищи страдают жители некоторых регионов Азии, Африки и Латинской Америки, причем в скором времени ситуация может стать еще хуже. Исследователи замечают рост количества голодающих людей уже давно, но с началом пандемии коронавируса и появлением других проблем мирового масштаба от нехватки еды страдает все большее количество людей. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, какие именно страны сейчас нуждаются в пище и с чем связан его дефицит. Как я уже отметил выше, пандемия является не единственной виновницей массового голода — все началось гораздо раньше и по очень разным причинам.

 

Статистика голодающих в мире

Организация Объединенных Наций публикует данные об уровне голода в мире каждый год. Самый свежий отчет был опубликован в мае 2021 года и ничего хорошего в нем нет. Документ гласит, что в 2020 году от голода в мире пострадало 155 миллионов человек, что на 20 миллионов больше, чем годом ранее. И этот показатель каждый год растет — около пяти лет назад цифры тоже были пугающими, но не настолько. И в будущем ситуация будет становиться все хуже, потому что уже сегодня исследователи насчитали целых 23 точки на нашей планете, где не хватает продовольствия. К числу уже страдающих от голода людей рискуют присоединиться еще 41 миллион человек. Причем к числу бедствующих стран уже можно отнести Эфиопию и Мадагаскар.

В мире увеличилось количество голодающих людей

Дети из Сомали ждут своей порции еды

Для справки стоит отметить, что в число стран с большим количеством голодающих людей уже давно входят Афганистан, Ангола, Конго, Мьянма, Сомали и так далее. В эту группу уже можно отнести Эфиопию — африканское государство с населением более 116 миллионов человек. Там главной причиной голода является вооруженный конфликт в автономном регионе Тыграй, который начался в ноябре 2020 года. В эту же группу можно добавить и Мадагаскар, десятки тысяч жителей которого страдают от голода из-за сильнейшей за последние 40 лет засухи.

В мире увеличилось количество голодающих людей

Голодающие дети Мадагаскара


Причина массового голодания

Но в чем же причина массового голода? В каждой стране ситуация разная, но исследователи ООН выделяют три наиболее распространенных проблемы:


во-первых, это экономические проблемы, которые в том числе были вызваны пандемией коронавируса;
во-вторых, это увеличение количества стихийных бедствий вроде землетрясений, цунами и так далее;
в-третьих, это то и дело возникающие вооруженные конфликты.

В январе 2021 года представители ООН отметили, что из-за пандемии коронавируса экономическая ситуация в мире стала хуже, чем во время глобального финансового кризиса в 2009 году. Это связано с большим количеством смертей, ограничениями для остановки распространения болезни и многими другими факторами. Причиной голода людей также является большое количество природных катаклизмов — они действительно начали происходить с пугающей частотой и об этом у нас есть подробный материал. А вооруженные конфликты провоцируют голод тем, что не дают странам с более хорошими условиями отправлять бедствующим соседям гуманитарную помощь.

В мире увеличилось количество голодающих людей

Не стоит забывать и об ужасных пожарах

Семьи, которые зависят от гуманитарной помощи, находятся в очень плохой ситуации, — отметил глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли (David Beasley).

Стоит отметить, что ученые уже несколько лет пытаются предотвратить массовые голодания. В 2019 году американские исследователи предложили использовать данные со спутников и социальных сетей, чтобы вовремя узнавать о надвигающихся стихийных бедствиях и вооруженных конфликтах. Единственной проблемой считалось то, что спасательные службы не могли всегда быстро реагировать на возникающие факторы. Да и такую внезапную проблему как пандемия коронавируса вряд ли кто-то мог предсказать.

08 август 2021 /
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