Скульптуры Джины Лоллобриджиды

А вы знали, что итальянская актриса Джина Лоллобриджида еще и художница и скульптор? Джина родилась в бедной семье мебельщика в 1927 году. В 1945-м она оказалась в Риме, где окончила художественную школу, а затем поступила в Академию изящных искусств. В качестве подработки девушка рисовала шаржи и карикатуры и ходила сниматься в массовках.А через два года она заняла 3-е место в конкурсе красоты «Мисс Италия», и перед ней распахнулись двери в мир кинематографа. Причем Джина не только снималась в фильмах, но и бралась и за режиссуру, и за сценарии, и за продюсирование.А в 1990-е Лоллобриджида увлеклась ваянием скульптур из бронзы и мрамора. Ее произведения выставлялись на главной площади города Пьетрасанты, знаменитого творческого центра Италии, а в 2003 году украсили собой залы Пушкинского музея.Одно из самых известных ее творений — статуя Эсмеральды, изображающая героиню, сыгранную Лоллобриджидой в «Соборе Парижской Богоматери».