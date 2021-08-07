» » MUSAN – подводный лес для дайверов

MUSAN – подводный лес для дайверов

MUSAN – подводный лес для дайверов




Муниципалитет Айя-Напы на Кипре совместно с Министерством рыболовства и морских исследований заказали дизайнеру Джейсону ДеКайрс Тейлору проект подводного парка за 1 млн евро. Британский художник прославился созданием причудливых арт-объектов на малых глубинах, поэтому ему и поручили создать первый в мире полноценный лес из скульптур под водой. Он получил название MUSAN (Музей подводной скульптуры Айя-Напы).



MUSAN – подводный лес для дайверов



MUSAN находится у побережья Айя-Напы, в месте с очень чистой водой и минимальным количеством морских обитателей, но авторы проекта уверяют, что они вскоре появятся здесь в больших количествах. Понятие «лес» здесь относится и к схеме расположения 93 арт-объектов, и к структуре самого парка. Часть скульптур станет каркасом для различных видов подводных существ, что в итоге породит сложную и насыщенную жизнью среду — как в настоящем лесу.



MUSAN – подводный лес для дайверов



Объекты расположены на разных глубинах, от самой поверхности до 10 м, туристический маршрут для посетителей имеет форму тропы, проходящей через лес. Это позволит увидеть разных морских обитателей, а также отыскать секреты, вроде скульптур детишек, устроивших фотосессию среди деревьев. Как поясняет художник, современные люди бесконечно далеки от природы, и он хотел бы напомнить им, что человек не должен терять связи с окружающим миром.



MUSAN – подводный лес для дайверов



Скульптуры изготовлены из различных инертных материалов с нейтральной кислотностью. Парк официально доступен и для аквалангистов, и для фридайверов и для любителей сноркелинга. Он уже открыт и принимает первых посетителей.


Из: Техкульт
07 август 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Парк развлечений Порт-Авентура, Салоу, Испания
Хочу все знать

Парк развлечений Порт-Авентура, Салоу, Испания

Жители когда-то ничем не примечательного городка Салоу, что расположился в десяти километрах от Таррагоны в Каталонии, за последние почти двадцать лет очень привыкли к гостям.
Преимущества отдыха на Кипре
Хочу все знать

Преимущества отдыха на Кипре

Оценить всю привлекательность Кипра можно ещё находясь в аэропорту. Спускаясь с трапа самолёта, вы откроете для себя все прелести данного невероятного средиземноморского курорта. 
Скульптуры Джины Лоллобриджиды
Хочу все знать

Скульптуры Джины Лоллобриджиды

А вы знали?...
Первый в мире зоопарк микробов открылся в Амстердаме
Хочу все знать

Первый в мире зоопарк микробов открылся в Амстердаме

В Амстердаме открылась Микропия – первый в мире интерактивный зоопарк микробов. Расположено это заведение рядом городским зоопарком Artis, директор которого много лет вынашивал идею
В Германии есть туалетный музей
Хочу все знать

В Германии есть туалетный музей

Бергер подчеркнул, что открытая им экспозиция является единственной в своем роде.
Подводный парк-призрак в Австрии
Хочу все знать

Подводный парк-призрак в Австрии

Зальцкаммергут – удивительно красивая «страна озер» в федеральной провинции Австрии – Штирии.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Немного «умной одежды»Психолог Джон Готтман о секрете удачных отношенийЗнали, что ракеты в России существовали уже 200 лет назад?О короле, шампанском и учёныхНочь = N+8?Один из самых загадочных парков АнглииНовый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголокНаводнения, пожары, оползни: что происходит с планетой?


Свежие Статьи
Освобождение от обмана

Освобождение от обмана

Памяти Стивена Вайнберга

Памяти Стивена Вайнберга

О том, как в General Motors откликнулись на безумное письмо – и не прогадали!

О том, как в General Motors откликнулись на безумное письмо – и не прогадали!

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+