MUSAN – подводный лес для дайверов

Муниципалитет Айя-Напы на Кипре совместно с Министерством рыболовства и морских исследований заказали дизайнеру Джейсону ДеКайрс Тейлору проект подводного парка за 1 млн евро. Британский художник прославился созданием причудливых арт-объектов на малых глубинах, поэтому ему и поручили создать первый в мире полноценный лес из скульптур под водой. Он получил название MUSAN (Музей подводной скульптуры Айя-Напы).MUSAN находится у побережья Айя-Напы, в месте с очень чистой водой и минимальным количеством морских обитателей, но авторы проекта уверяют, что они вскоре появятся здесь в больших количествах. Понятие «лес» здесь относится и к схеме расположения 93 арт-объектов, и к структуре самого парка. Часть скульптур станет каркасом для различных видов подводных существ, что в итоге породит сложную и насыщенную жизнью среду — как в настоящем лесу.Объекты расположены на разных глубинах, от самой поверхности до 10 м, туристический маршрут для посетителей имеет форму тропы, проходящей через лес. Это позволит увидеть разных морских обитателей, а также отыскать секреты, вроде скульптур детишек, устроивших фотосессию среди деревьев. Как поясняет художник, современные люди бесконечно далеки от природы, и он хотел бы напомнить им, что человек не должен терять связи с окружающим миром.Скульптуры изготовлены из различных инертных материалов с нейтральной кислотностью. Парк официально доступен и для аквалангистов, и для фридайверов и для любителей сноркелинга. Он уже открыт и принимает первых посетителей.Из: Техкульт