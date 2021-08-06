Теплоаккумулятор для автономных систем отопления

При использовании газового котла, нам не нужно самостоятельно поддерживать определённую температуру в отопительном контуре - это делается за счёт автоматики. Но всё меняется, когда в жилище устанавливается твердотопливный котёл. Топливо в нём горит неравномерно. Такой прибор, как теплоаккумулятор для отопления и ГВС помогает компенсировать эти колебания и стабилизировать температуру в контуре. Большой накопительный бак может накапливать избыточную тепловую энергию и поэтапно отдавать её в систему обогрева.

Если вы установите в своём жилище твердотопливный котёл, вам нужно будет регулярно добавлять новые порции дров, угля. Речь идёт об ограниченном объёме камеры сгорания - она не способна вместить неограниченное количество поленьев. Более того, систем их автоматической загрузки ещё не выпустили. Другими словами, нужно самостоятельно следить за функционированием системы обогрева.

Эти котлы проявляют свои максимальные свойства, когда в них тлеют дрова. На этом этапе они обеспечивают много дополнительной энергии, в связи с чем, пользователь осторожно дозирует древесину и кладет её одну за другой. Иначе в помещении будет очень жарко. Это нехорошо, потому что количество подходов увеличивается. Проблему решают теплоаккумуляторы для ГВС, подробнее можете почитать об этих агрегатах в соответствующих источниках.

Кроме того, в отопительный контур подаётся строго дозированная энергия, что гарантирует стабильную температуру. Это избавляет домочадцев от перепадов температур и частых подходов к закладке дров. Накопительные баки накапливают избыточную тепловую энергию и плавно передают её в отопительные контуры.

Одни и те же батареи не могут обеспечивать тепло круглосуточно, потому что их эффективность ночью падает до нуля. Днём они не только обогревают жилище, но и накапливают тепловую энергию.

При использовании электрокотлов, могут пригодиться системы аккумулирования тепла. Это регулирование оправдано двухуровневой платежной системой. В таком случае система настроена так, что тепло накапливается ночью и отводится днём. Это даёт возможность домовладельцам сэкономить на электроэнергии.