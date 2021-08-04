Жизненный успех не зависит от тестостерона

Причинно-следственные связи между уровнем тестостерона и способностью добиваться успеха в жизни работают не так, как может показаться на первый взгляд.

Тестостерон – один из гормонов, управляющих работой половой системы, но кроме того, считается, что он влияет на поведение – повышает агрессивность, уверенность в себе, готовность идти на риск, заставляет стремиться к победе любой ценой и прочее в том же духе. Соответственно, его порой называют «гормоном победы». У спортсмена с высоким уровнем тестостерона должно быть больше шансов на золотую медаль, и то же самое касается жизненных достижений вообще – женщины и мужчины с повышенным тестостероном должны обладать более высоким социоэкономическим статусом.

Проблема в том, что агрессивность и готовность идти на риск не всегда обеспечивают победу. А в новой статье в Science Advances сотрудники Бристольского университета пишут, что влияние тестостерона на жизненный успех тоже изрядно преувеличено. Исследователи использовали генетические данные более 300 тысяч человек: уровень тестостерона зависит от определённых генов, и вот разные варианты этих генов надо было сравнить с уровнем образования, уровнем дохода, занятостью на той или иной работе, а также с особенностями поведения (вроде пресловутой готовности к риску) и состоянием здоровья. Для сопоставления использовали особые статистические методы, которые позволяют установить, действительно ли в группе людей различия по каким-то внешним признакам (поведение, здоровье, жизненный успех) соответствует распределению генетических вариантов – или, иными словами, действительно ли генетические отличия служат причиной отличий в этих выбранных признаках.

И в результате авторы работы пришли к выводу, что и у мужчин, и у женщин уровень тестостерона лишь в очень малой степени влияет и на готовность рисковать, и на состояние здоровья, и на общий жизненный успех. Возникает вопрос, что делать со всеми теми исследованиями, в которых инъекция тестостерона делала подопытных более агрессивными и рисковыми; и с исследованиями, в которых финансовые трейдеры с повышенным уровнем тестостерона получали от своих операций больше денег; и с исследованиями, в которых у руководителей с повышенным тестостероном в подчинении оказывалось больше людей и т. д.

Дело в том, что всё это может быть неверной интерпретацией данных (даже очень больших данных). Агрессивность и готовность к риску могут привести к выигрышу в данной ситуации, но отсюда не следует, что они всегда будут приносить выигрыш – особенно, если рассматривать всю жизнь целиком. Высокий тестостерон и жизненный успех могут быть следствием хорошего здоровья, то есть не тестостерон улучшает здоровье и ведёт к успеху, а изначально здоровый человек может многого добиться безотносительно уровня тестостерона.



Наконец, это не статус может зависеть от тестостерона, а наоборот, тестостерон от статуса, а заодно и от того, как человек воспринимает сам себя, как успешного или неуспешного. Как известно, гены определяют рамку, в которых в ответ на изменчивый мир вокруг у одного и того же индивидуума может меняться признак – например, уровень гормона. Представим, что в силу каких-то жизненных обстоятельств уровень тестостерона повысился – и тут легко представить, что причинно-следственная связь между обстоятельствами и тестостероном получается несколько иная, нежели та, о которой обычно говорят.