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Найден отпечаток мозга возрастом 310 миллионов лет. Как он сохранился до наших дней?

Найден отпечаток мозга возрастом 310 миллионов лет. Как он сохранился до наших дней?

На фотографии показан современный подковообразный краб. В статье пойдет речь о его древнем предке

Головной мозг любого живого организма состоит из мягких тканей, которые после смерти очень быстро разлагаются. Именно поэтому исследователи обычно находят только окаменелые кости древних животных — благодаря своей плотности они сохраняют свою форму на протяжении миллионов лет. Но недавно международной группе ученых удалось найти окаменелый отпечаток мозга подковообразного краба, который жил на нашей планете около 310 миллионов лет назад. Благодаря удивительной находке они смогли узнать несколько интересных фактов об этих созданиях, но это не главное. Больше всего ученым было интересно, каким образом отпечаток мозга жившего до появления динозавров животного смог так хорошо сохраниться? Как оказалось, место обнаружения обладает всеми условиями для хорошего сохранения останков древних животных, поэтому сейчас там активно ведутся поиски других созданий.

 


Где лучше искать останки древних животных?

О неожиданной находке было рассказано в издании New Atlas. Отпечаток тела древнего краба был найден в месторождении Мазон-Крик, которое находится на территории американского штата Иллинойс. По словам автора научной работы Рассела Бикнелла (Russell Bicknell), для сохранения мозга живых существ всегда необходимо наличие одного из двух факторов:


особые геологические условия, при которых останки могут долгое время не подвергаться разложению и впоследствии стать окаменелостями;
полная консервация внутри янтаря (обычно в ископаемой смоле ученые находят древних насекомых).

В случае с жившим миллионы лет назад крабом сохранению способствовали хорошие условия месторождения Мазон-Крик. Это место состоит из большого количества минерала карбоната железа, который образует осадок, быстро покрывающий мертвые тела и превращающий их в окаменелости. Именно это и случилось с древним крабом, причем головной мозг древнего создания со временем все-таки разложился. Однако, освободившееся место было заполнено глинистым минералом каолинитом — именно он и создал отличный слепок головного мозга.

Найден отпечаток мозга возрастом 310 миллионов лет. Как он сохранился до наших дней?

Ученые обнаруживали много окаменелостей древних подковообразных крабов, вот одно из них

Самый древний мозг, найденный учеными

Окаменевший отпечаток мозга принадлежал подковообразному крабу вида Euproops danae. Потомки этих созданий существуют и сегодня, они обладают твердым экзоскелетом, 10 ногами и головой в форме буквы U (с этим и связано необычное название крабов). Стоит отметить, что «крабами» они называются только для простоты. Если углубиться в тему, с биологической точки зрения эти создания больше относятся к паукообразным, то есть их родственниками являются скорпионы и пауки. По словам авторов научной работы, результаты которого были опубликованы в журнале Geology, окаменелости таких созданий обнаруживаются довольно часто, но ранее им не было ничего известно о строении их головного мозга. Теперь же у них появилась возможность в подробностях изучить этот орган.

Найден отпечаток мозга возрастом 310 миллионов лет. Как он сохранился до наших дней?

Слева направо: окаменелость тела краба Euproops danae, отпечаток его головного мозга, расположение мозга на теле

Это первое и единственное доказательство наличия мозга у ископаемого краба. Шансы найти окаменевший мозг составляют «один на миллион, а то и того меньше», — отметил Расселл Бикнелл.

В ходе изучения отпечатка ученые сразу же отметили, что строение головного мозга древнего создания является почти точной копией его современных потомков. Он очень примитивен, поэтому описать главные наблюдения ученых можно всего в нескольких предложениях. Схожесть есть как в расположении идущих к глазам и придаткам нервов, так и в местоположении центрального отверстия, через которое проходит пищевод. Ученым это показалось очень удивительным явлением, потому что за 310 миллионов лет строение головного мозга у многих животных претерпело множество изменений.

Найден отпечаток мозга возрастом 310 миллионов лет. Как он сохранился до наших дней?

Современный подковообразный краб

Это далеко не единственное важное открытие, сделанное палеонтологами за последнее время. В мае 2021 года я рассказывал о том, как на дне шотландского озера Лох-Торридон были обнаружены останки древнего существа, тело которого состояло только из двух клеток разного типа. По расчетам исследователей, это животное обитало на нашей планете примерно 1 миллиард лет назад. Но что более интересно, он является недостающим звеном эволюции, то есть существом, с которого началось превращение одноклеточных организмов в многоклеточные. Подробнее обо всем этом можно почитать тут.

04 август 2021 /
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