На этом фото , сделанном на юге Индии, желтые сумасшедшие муравьи (Anoplolepis gracilipes) тащат к себе в колонию мертвого геккона. Свое название муравьи получили из-за яркой желто-коричневой окраски и беспорядочных движений, которые они производят, если их побеспокоить. Вместе с амазонскими «лимонными» муравьями Myrmelachista schumanni, известными как создатели «садов дьявола» (см. картинку дня Сад дьявола), желтые сумасшедшие муравьи относятся к трибе мелких муравьев Plagiolepidini из подсемейства формицины. Из-за длинных тонких конечностей (и, возможно, также длинных тонких антенн) этих муравьев сначала назвали длинноногими (Anoplolepis longipes), но потом переименовали в тонконогих (A. gracilipes).

Желтые сумасшедшие муравьи на острове Рождества, принадлежащем Австралии. Как вам кажется, ноги и антенны этих муравьев длинные или тонкие? фото © John Tann с сайта commons.wikimedia.org, 24 апреля 2011 года

Считается, что изначальный ареал этих муравьев находился в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Но благодаря путешественникам уже в начале XX века муравьи начали расселяться по всему миру, и сейчас их можно обнаружить в Австралии, на острове Рождества в Индийском океане, на Сейшельских, Гавайских и Карибских островах и во многих других регионах тропиков и субтропиков. И на этом Anoplolepis gracilipes вряд ли остановятся.

Дело в том, что желтые сумасшедшие муравьи — один из самых опасных инвазивных видов в мире. Их расселению способствует большая плотность муравьиных популяций и способность к образованию суперколоний. Например, на острове Рождества была зафиксирована плотность муравьев на 1 м2 до 2254 особей и до 10,5 входов в гнезда. Причем на одном квадратном метре находится не одна колония, а несколько, и все они со своими королевами (или матками). Как же муравьи уживаются вместе? У них практически отсутствует внутривидовая конкуренция, особи одной колонии могут даже помогать соседней, если те потеряли королеву. Это явление и получило название «суперколония».

Желтые сумасшедшие муравьи в Квинсленде, Австралия. Предположительно, они хотят переправиться через ручей: собираются в конструкцию наподобие плота, чтобы буквально переплывать препятствие

Все мы знаем, что у многих высших социальных перепончатокрылых (пчел, ос, муравьев) существует разделение ролей в рамках одной колонии. Королевы — это репродуктивные особи, в то время как рабочие (это тоже самки) не репродуктивны и специализируются на добыче пищи, содержании гнезд и уходе за выводком. Однако рабочие у большинства видов муравьев сохраняют функциональные яичники и способны производить яйца, из которых впоследствии вылупляются самцы, а также трофические яйца, представляющие собой запасы белка, с помощью которых можно прокормить как королев, так и личинок. У желтых сумасшедших муравьев тоже были обнаружены трофические яйца, которые являются основным питанием для личинок и составляют 11% от всего питания маток.

Вообще, рацион желтых сумасшедших муравьев крайне разнообразен, они практически всеядны. Кроме трофических яиц они питаются экссудатом мягких насекомых (см. медвяная падь) и животными. Благодаря медвяной пади щитовок семейства Kerriidae, плотность которых достигает более 500 взрослых самок на метр ветки, у муравьев есть постоянный и стабильный источник углеводов, что позволяет колонии беспрерывно расти. Но колонии щитовок тоже растут, потому что муравьи их «пасут» (охраняют), как люди пасут коров на ферме. Так щитовки начинают бесконтрольно размножаться и распространяться на близлежащие деревья, уничтожая их.

Если углеводы желтые сумасшедшие муравьи получают от щитовок, то белок они предпочитают добывать из трупов беспозвоночных животных. Также известны случаи, когда сумасшедшие муравьи нападали на других насекомых, крабов и паукообразных. Для острова Рождества такой рацион критически опасен, ведь там обитают эндемичные красные земляные крабы (Gecarcoidea natalis). Пути миграции этих животных как раз лежат сквозь колонии муравьев, которые нападают на них, выпрыскивая муравьиную кислоту, убивающую крабов в течение 24 часов. Считается, что насекомые попали на остров между 1915-м и 1934 годами (судя по всему, были случайно завезены людьми), а уже к 1999 году популяция красных крабов на острове снизилась на 30%. Это нанесло ущерб всей экосистеме острова Рождества, так как в отсутствие большого количества мигрирующих крабов на земле увеличивается слой опада, который препятствует проращиванию молодых растений.

Желтые сумасшедшие муравьи убивают красного земляного краба

Но оказывается, желтые сумасшедшие муравьи нападают еще и на детенышей позвоночных животных: птенцов, только вылупившихся рептилий, новорожденных свиней, собак, кошек, кроликов и кур. На удаленном атолле Джонстон в Тихом океане сумасшедшие желтые муравьи поставили под угрозу исчезновения гнездящихся на острове птиц, в частности краснохвостого фаэтона (Phaethon rubricauda). Муравьиная кислота ослепляла взрослых птиц и их птенцов, а также вызывала пороки развития клювов у птенцов, из-за чего они умирали от голода.

Взрослый краснохвостый фаэтон, атакованный желтыми сумасшедшими муравьями на атолле Джонстон. фото © Stefan Kropidlowski с сайта commons.wikimedia.org, 19 ноября 2013 года

И вот в конце июня 2021 года пришла радостная новость : ученые с помощью ядовитой для сумасшедших муравьев приманки сумели полностью истребить инвазивных муравьев. Приманку распространяли по всему острову, рабочие муравьи тащили ее в колонию и кормили инсектицидами молодых особей и королев. Этим способом муравьев пытались вытравить с атолла начиная с 2010 года.

Инвазия желтых сумасшедших муравьев в Австралию и способы борьбы с этими насекомыми

фото © Dinakarr с сайта en.wikipedia.org, северо-восток города Тривандрам, штат Керала, Индия, 4 июня 2011 года.

Анастасия Шешукова