Пляжные узоры из камней Джона Формана

Художник и скульптор Джон Форман работает в стиле ленд-арт. Он создает свои произведения из ракушек, листьев, коряг, битого стекла, пепла и даже из мусора, но больше всего он любит камень.Из камня он делает удивительные, завораживающие композиции, естественно вписывающиеся в окружающий ландшафт. Его работы только подчеркивают красоту Пембрукширского побережья в Уэльсе, где он живет. Джона нисколько не смущает, что его творения недолговечны, он говорит, что эта работа избавляет его от стрессов повседневной жизни.