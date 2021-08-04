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Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана




Художник и скульптор Джон Форман работает в стиле ленд-арт. Он создает свои произведения из ракушек, листьев, коряг, битого стекла, пепла и даже из мусора, но больше всего он любит камень.


Из камня он делает удивительные, завораживающие композиции, естественно вписывающиеся в окружающий ландшафт. Его работы только подчеркивают красоту Пембрукширского побережья в Уэльсе, где он живет. Джона нисколько не смущает, что его творения недолговечны, он говорит, что эта работа избавляет его от стрессов повседневной жизни.



Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана

Пляжные узоры из камней Джона Формана
04 август 2021 /
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