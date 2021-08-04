Чем хороша лазерная эпиляция?

Преимущества процедуры

Многие клиенты уже оценили качество и продуктивность воздействия лазера для удаления лишних волосков с тела. Современная лазерная эпиляция ног и других участков кожи, в ом числе и чувствительных, является безболезненной и позволяет через несколько сеансов полностью избавиться от ненужной растительности. Подробное рассмотрение этой процедуры поможет определиться с ее необходимостью.

Когда клиент обращается в центр лазерной эпиляции , он еще какое-то время сомневается в успешности этого мероприятия. Но через время, такие сомнения полностью исчезают большой плюс воздействия лазера – это безболезненность и быстрые сроки выполнения. За 15-20 минут проводиться лазерная эпиляция живота, лица или зоны бикини. Большие участки тела, такие как бедра и ноги придется обрабатывать дольше. Но это никак не отразится на эффективности сеанса.

Также стоит отметить такие плюсы воздействия:

Быстрое удаление волос на теле. Есть много разных способов, которые можно применить для депиляции кожи. Но лазерная эпиляция отличается быстрыми сроками исполнения и эффективностью.

Полное удаление волос. Можно избавиться на достаточно продолжительное время от лишних волосков на теле, если применить несколько сеансов воздействия лазера.

Стерильность. Процедура не просто безболезненная, но и безопасная для клиента. Происходит правильная обработка кожи и использование стерильного оборудования.

Оптимальная цена. Намного дороже постоянно тратиться на восковые полоски для депиляции или бритвы, которые приходится часто менять. Благодаря проведенным манипуляциям, можно навсегда забыть про удаление волос на теле.

Стоит понимать, что эффективность процесса будет зависеть от цвета волос. Но и сейчас уже благодаря современному оборудованию и технологиям. Можно удалять любые по оттенку волоски эффективно и надолго.

Подготовка к эпиляции

не рекомендуется перед процедурой посещать солярий, долго находиться на солнце ;

ограничить косметические процессы, обработку кожу дезодорирующими средствами;

принимать антибиотики, лекарства группы фторхинолонов.

Для того чтобы сеанс воздействия лазером прошел хорошо, нужно учитывать такие правила:длина волосков должна быть не менее 4-5 мм.;

Также важно посетить специалиста для консультирования по вопросам проведения сеансов. Последующие посещения центра зависят от индивидуальных особенностей клиента.