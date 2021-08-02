На фотографии показаны пятнистые фонарницы, о которых пойдет речь в этой статье

По территории США начали распространяться очень опасные для местных растений насекомые. Речь идет о пятнистой фонарнице (Lycorma delicatula), родина которой находится в Азии. С давних времен представители этого вида питаются листьями деревьев Вьетнама, Индии, Китая и других азиатских стран. Там у них есть враги в виде птиц и других поедающих насекомых животных — они регулярно ими питаются и фонарницы не могут нанести сельскому хозяйству особого вреда. В 2014 году эти насекомые появились в некоторых американских штатах и с тех пор их количество только растет. Проблема заключается в том, что в США у них нет никаких врагов, благодаря чему они могут делать все, что захотят. Они то и делают: питаются соками деревьев и привлекают внимание других опасных насекомых. Давайте узнаем подробности об этих созданиях и выясним, как с ними борются власти.

Кто такие пятнистые фонарницы?

Пятнистые фонарницы являются цикадками — маленькими насекомыми, которые окрашены в яркие цвета и преимущественно питаются соком растений. Длина их тела обычно не превышает 2,5 сантиметров. Взрослые особи обладают темной головой и серо-коричневыми крыльями с черными пятнами. В состоянии покоя их малиновые задние крылья становятся видны через полупрозрачный верхний слой, из-за чего они обретают красный оттенок. Важно отметить, что свои крылья они используют только для длинных прыжков, потому что для долгих полетов они не предназначены. В китайской медицине эти насекомые используются для снятия отеков, хоть и считаются ядовитыми.

Пятнистые фонарницы — довольно маленькие, но очень многочисленные насекомые

В качестве источника питания они используют соки многих растений. Но больше всего они любят айлант высочайший (Ailanthus altissima) — дерево, которое обычно растет на территории Китая, но встречается и в других странах. Пятнистые фонарницы пьют сок растений, из-за чего те становятся слабыми и восприимчивыми к болезням. Также эти насекомые выделяют вещество, именуемое как «медвяная роса». Это липкая жидкость, которая привлекает внимание других вредителей. Особенно сильно от всего этого страдают виноградные лозы, потому что оставшись без сока они почти сразу же начинают отмирать.

Листья айланта высочайшего (Ailanthus altissima)

Опасные вредители в США

Как и говорилось в начале статьи, в 2014 году пятнистые фонарницы появились на территории США. Благодаря отсутствию естественных врагов, им удается активно размножаться и завоевывать все больше американских штатов. По данным за 2020 год, эти насекомые встречаются в Нью-Йорке, Пенсильвании, Нью-Джерси и еще как минимум шести штатах. На их территории пятнистые фонарницы могут найти около 70 интересующих их растений. Среди них есть яблоки и виноград, которые очень важны для экономики страны, так что проблема считается очень серьезной.









Вредители буквально полностью покрывают стволы деревьев

Особенно сильно эти создания активничают в конце лета и осенью. Они откладывают яйца на деревьях и других гладких поверхностях вроде автомобилей. Издалека их «гнезда» выглядят как обыкновенные пятна грязи. Судя по всему, такая особенность была дана им эволюцией, чтобы они могли спокойно размножаться, не попадаясь на глаза врагов. А их на территории США у насекомых и так нет, чем и можно объяснить их быстрое размножение и распространение.

По данным научного издания Phys.org, пятнистые фонарницы не представляют никакой опасности для людей и животных. Но большие опасения вызывает их потенциальная опасность для сельского хозяйства. Особенно сильно может пострадать винодельческая промышленность, в рамках которой производится вино и другие алкогольные напитки из винограда. На данный момент вредители не добрались до винограда, но это может произойти когда угодно. Власти штатов начали обучать местных фермеров обнаружению и борьбе с фонарницей. А бороться с ними можно опрыскиванием растений химикатами и срезанием пораженных частей. Такие методы могут помочь, но в любом случае негативно повлияют на урожай.

При этом важно понимать, что химикаты могут навредить другим насекомым, которые очень важны для человечества. А ситуация с насекомыми на нашей планете уже сейчас очень напряженная — на данный момент на грани вымирания находится 41% насекомых. Если подумать, это очень пугающее число, потому что без насекомых нам придется очень тяжело. О том, что страшного может произойти в случае исчезновения насекомых, можете почитать в этой статье.