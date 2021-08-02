Побережье Таганрогского залива оценили на токсичность

Уровень потенциально опасных тяжёлых металлов на берегу Таганрогского залива и в пойменных почвах нижнего Дона оказался невысок.

Исторически люди селились вблизи рек, и когда мелкие поселения сменились городами, а города начали расти, превращаясь в промышленные центры, то речные воды и пойменные земли почувствовали это в первую очередь – в них начали накапливаться разные загрязняющие вещества.

Среди них в отдельную группу выделяют тяжелые металлы и металлоиды, такие как хром, никель, медь, цинк, кадмий, мышьяк и свинец – это потенциально токсичные элементы, которые, накапливаясь в почве в больших количествах, могут попадать в пищу и вызывать отравления. Однако в России загрязнение почв в поймах крупных рек потенциально токсичными элементами широко исследовалось только в дельтах Волги и Селенги, тогда как побережья других крупных рек оставались мало изученными.

Сотрудники Южного федерального университета и ростовского Национального медицинского исследовательского центра онкологии Министерства здравоохранения Российской Федерации оценили уровень потенциально токсичных элементов в почвах нижнего течения Дона и побережья Таганрогского залива.

По берегам Дона и его притоков располагаются крупные города с развитой промышленностью и сельским хозяйством, поэтому здесь возникает угроза загрязнения почв из-за активной деятельности человека. Исследователи отобрали 86 образцов почв на берегах дельты Дона и Таганрогского залива, в которых измеряли содержание тех или иных химических элементов.

В статье в Environmental Geochemistry and Health говорится, что только в окрестностях крупных городов (Новочеркасска, Таганрога и Азова) концентрации кадмия и свинца примерно в два раза превышают норму. С другой стороны, хром, никель, медь и цинк накапливаются в поймах малых рек, вдали от потенциальных источников загрязнения. Очевидно, здесь в почвы оседают элементы природного происхождения, и интенсивнее всего они оседают там, где течение замедляется.



Но в целом уровень загрязнения в регионе не вызывает опасений: все земли по степени загрязнения можно разбить на четыре класса – чистые, с угрозой загрязнения, слабо и умеренно загрязненные. В дальнейшем исследователи планируют дополнить и расширить свою работу, проанализировав загрязнения пойменных почв других крупных рек России.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (РНФ).

По материалам пресс-службы РНФ.