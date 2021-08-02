Изысканность и стиль с SOKOLOV

Sokolov - бренд, известный ценителям ювелирных украшений - не только нашим соотечественникам, но и иностранным. В настоящее время этот бренд уверенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке.

Компания производит украшения для женщин, мужчин и детей. Это все известные виды украшений - от традиционной классики до тематических версий. При разработке эскизов каждого изделия, упор делается именно на современность. Ювелиры с многолетним опытом работы внимательно следят за новыми тенденциями и принимают во внимание фирменный стиль и свежие модные аспекты, при создании своей продукции.

Процесс разработки эскиза очень занимательный и осуществляется в несколько этапов. Сначала идея «переносится» на бумагу. Квалифицированный дизайнер изображает изделие таким, каким его представляет. Затем эскиз переносится в компьютер. Все элементы изделия дорабатываются. Далее дизайнеры, работающие с объёмными (3D) моделями, приступают к работе. Процесс завершают ювелиры, создающие готовое изделие. Исходя из написанного, можно сказать, что каждое украшение создаётся не просто вручную, а с применением инновационных технологий.

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Каждое изделие Sokolov - это истинный шедевр ювелирного искусства. Для воплощения дизайнерских идей используют не только драгоценные металлы и камни - бижутерия тоже немало популярна. Такие украшения всегда имеют изысканный вид. Ювелирные изделия бренда позволяют подчеркнуть индивидуальность своей обладательнице, поэтому неудивительно, что каждая женщина мечтает об этих украшениях.

Немалым спросом среди наших соотечественниц пользуется русская коллекция. Её создателям удалось совместить современный дизайн и этнические мотивы. Очень эффектно и роскошно смотрятся кольца, украшенные эмалью. Они напоминают русскую вышивку или орнаменты народного искусства. Коллекция проникнута духом русской культуры, отражает красоту природы, загадку русской души.