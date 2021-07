На рисунке в компании с крошкой серым лемуром (Hapalemur grisues) изображен археоиндри (Archaeoindris fontoynontii) — гигантский лемур, обитавший на территории острова Мадагаскар всего около двух с половиной тысяч лет назад. Хотя ближайшие родственники этого великана, представители семейства индриевых, считаются крупнейшими из полуобезьян, даже самый грузный из них — собственно индри, достигающий девяти с половиной килограммов веса, — кажется бедным родственником по сравнению с археоиндри, который по габаритам мог поспорить с самцом современной гориллы! К сожалению, из-за крайне фрагментированных остатков точно установить вес животного довольно затруднительно, но даже самые скромные оценки приписывают археоиндри вес в полтора центнера, а самые смелые — более двух центнеров! Если последние предположения (основанные на таких показателях, как размер коренных зубов и диаметр головки бедренной кости) верны, то археоиндри — второй по величине из крупнейших известных приматов, уступающий по габаритам только азиатским гигантопитекам, которые могли достигать веса в полтонны.

Сравнение размеров археоиндри и человека. Рисунок © Roman Uchytel с сайта prehistoric-fauna.com

Впервые археоиндри был описан в 1909 году британским палеонтологом Гербертом Стэндингом, который назвал свою находку «древним индри Фонтуанона» — в честь французского ученого Антуана-Мориса Фонтуанона (Antoine Maurice Fontoynont), руководившего раскопками в центральной части Мадагаскара, в пещере Ампасамбазимба на Высоком плато. Всего было обнаружено три окаменелости: нижняя челюсть с полным набором зубов и два обломка верхней челюсти, которые сейчас хранятся в коллекции Университета Антананариву. После было найдено еще несколько костей, приписываемых археоиндри, среди которых главной находкой стал обнаруженный в 1934 году французским палеонтологом Шарлем Ламбертоном почти полный череп с ассоциированной с ним нижней челюстью, а также некоторые элементы посткраниального скелета (позже некоторые из них были отнесены к другим родам вымерших лемуров). В целом на сегодняшний момент известно всего около десятка костей, приписываемых археоиндри, так что при рассмотрении его анатомии ученым приходится проводить сравнения с другими вымершими (например, палеопропитеками) и современными лемурами.

Череп археоиндри на выставке Малагасийской академии наук (L'Academie malgache) в Антананариву. фото из статьи J. M. G. Perry, 2018. Inferring the diets of extinct giant lemurs from osteological correlates of muscle dimensions

Судя по строению сохранившихся бедренной и плечевой костей, у этого животного были чрезвычайно массивные задние конечности и более изящные передние, так что передвигался археоиндри довольно медленно, но при этом, несмотря на солидные габариты, сохранил возможность лазить по деревьям — на это намекают пропорции его передних лап (они были длиннее задних, как и у ближайшего родственника — палеопропитека, который был специализированным древолазом) и довольно подвижный тазобедренный сустав. К сожалению, поскольку кости стоп и кистей так и не были обнаружены, нельзя сказать, было это животное адаптировано для жизни в ветвях деревьев или же, подобно гориллам, вело преимущественно наземный образ жизни. Стоит заметить, что и среди современных лемуров немало животных, которые выглядят как типичные древолазы, но при этом много времени проводят под деревьями — например, это характерно для кошачьих лемуров.

Самка археоиндри с детенышем. Рисунок © Dao Van Hoang с сайта age-of-mammals.ucoz.ru

Впрочем, с наземным передвижением как будто бы не согласуются пищевые предпочтения археоиндри: судя по строению зубов и характерным следам, оставшимся на эмали, это животное было специализированным листоядом, большую часть рациона которого составляли листья и молодые побеги, тогда как, скажем, фрукты или насекомые там практически не встречались. Из современных лемуров схожие диетические предпочтения наблюдаются у дальнего родственника археоиндри — диадемового сифаки, а также некоторых настоящих обезьян — например, колобусов. Возможно, археоиндри забирался на деревья для кормежки или же, подобно наземным ленивцам, использовал свои длинные передние конечности, чтобы подтягивать ко рту низко растущие ветви деревьев. Судя по размерам глазниц и зрительного нерва, археоиндри был дневным животным, при этом не особо зорким.

Экосистема Мадагаскара времен археоиндри: сам он сидит под деревом справа, на заднем плане — гигантские нелетающие птицы эпиорнисы, на дереве слева висит примат мезопитек, под ним обнюхивает термитник трубкозуб, на переднем плане — мадагаскарская кукушка. Рисунок © Velizar Simeonovski с сайта livresbooknow.netlify.app

Фрагментированные остатки и крайняя неполнота кайнозойской мадагаскарской палеонтологической летописи (причины которой всё еще остаются для нас загадкой) не позволяют ученым оценить временные рамки существования археоиндри, тогда как единственные известные окаменелости датируются периодом от 9 до 2,2 тысяч лет назад, из-за чего неясно, застал ли этот лемур появление на Мадагаскаре первых людей около 2,5 тысяч лет назад или же вымер еще до этого. Если пересечение с людьми всё же произошло, то, вероятно, археоиндри был одним из первых видов, пострадавших от их прибытия на остров: медлительный и лишенный явных средств обороны, он был практически беззащитен перед первобытными охотниками, а низкие темпы размножения (у современного индри самка приносит одного детеныша каждые два-три года, тогда как у гигантских видов этот срок должен был быть еще дольше) делали потерю каждого животного невосполнимой для популяции. Добавим к этому климатические изменения, которые привели к смене мест обитания животного (около 5 тысяч лет назад климат Мадагаскара несколько раз резко менялся с очень влажного на очень сухой) — и получится, что в быстро изменяющемся мире этому неторопливому листоядному великану было попросту не выжить. Так что в конце концов археоиндри стал лишь одним из множества эндемичных видов наземных животных, которых лишилась фауна Мадагаскара за последние несколько тысяч лет, встав в один ряд с еще шестнадцатью видами крупных лемуров, карликовыми бегемотами (см. картинку дня Мадагаскарские карликовые бегемоты), эпиорнисами и гигантскими черепахами Aldabrachelys grandidieri.

Рисунок © Peter Schouten со страницы в фейсбуке Американского музея естественной истории.

Анна Новиковская