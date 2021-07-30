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Как выбрать жалюзи на пластиковые окна

Жалюзи для пластиковых окон в последние годы стали очень популярными, хотя на отечественном рынке появились относительно недавно. Жалюзи легко крепятся к металлопластиковым окнам, удобны в использовании, имеют длительный срок службы. Процесс установки данных изделий полностью описан в инструкции, входящей в комплект.

Перед покупкой жалюзи рекомендуется определиться с размером окна и габаритами этих изделий. Длина и ширина должны быть немного больше видимой части стеклопакета. Если вы опасаетесь ошибиться в расчётах, опытные консультанты специализированного интернет-магазина 7rollet.com помогут подобрать подходящий варианты, в соответствии с вашими предпочтениями и располагаемым бюджетом. Цена на жалюзи, как правило, зависит от их размера и материала изготовления. При покупке изделий для двустворчатых окон, следите за тем, чтобы подъёмный механизм находился слева и справа.

Выбор материала и типа жалюзи для стеклопакетов зависит от личных предпочтений каждого потенциального покупателя. Если вы предпочитаете простоту и классицизм, стоит заказать алюминиевые горизонтальные жалюзи. Если в ваши планы не входят шторы на окна, есть простой способ купить недорого пластиковые жалюзи в специализированном магазине. Если хочется чего-то красивого и нарядного, обратите внимание на тканевые модели, - они отлично смотрятся на окнах. Если вы новатор и хотите чего-то особенного, мы рекомендуем выбрать бамбуковые или деревянные планки.

Предложениями данного интернет-магазина пользуются многие организации, компании, частные структуры, особенно школы и дошкольные учреждения. Предлагается комплекс услуг по сборке и изготовлению жалюзи, роллетов и других видов солнцезащитных систем.

Назовём ассортимент жалюзи в современной продаже:

  • Вертикальные жалюзи из плотного материала, не пропускающего солнечный свет.
  • Алюминиевые и деревянные - для офисных и подсобных помещений.
  • Рольставни и роллеты.

Специалисты предлагают поддержку в выборе материала, цвета, вариантов установки, ремонте и обслуживании жалюзи.

Обращение к ним подразумевает следующие преимущества:

  • короткие сроки поставки;
  • индивидуальный подход к каждой задаче;
  • бесплатные замеры и консультации;
  • доступные цены.
30 июль 2021 /
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