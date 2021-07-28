Затерянные сады Хелиган — один из самых загадочных парков Англии — были скрыты от человеческого взора более полувека.Вы спросите, как можно спрятать целый сад, да еще и на 50 лет. И услышите в ответ трагическую историю о том, как во время Первой мировой войны все садовники, ухаживающие за садом, ушли на фронт и... не вернулись.За несколько лет сад во влажном климате так зарос сорняками, что оказался буквально погребен под слоем диких растений. И только благодаря помешательству англичан на садоводстве и традициях, сады были восстановлены из небытия.Сады Хелиган — это часть древней резиденции семьи Тремейн. Считается, что садам и поместью уже более 400 лет, хотя современная планировка сохранилась, а вернее, была восстановлена, по образцам 150-летней давности. Случилось это благодаря Тиму Смиту, который, даже не будучи садовником, развернул в Англии целую компанию по борьбе с хелиганскими сорняками. Борьба эта проходила самыми традиционными методами, с использованием ручного труда людей и лошадей, практически на голом энтузиазме.Сейчас сады Хелиган это 200 акров (примерно 80 гектаров) земли. Они расположены на юго-западе Англии, в графстве Корнуoлл, недалеко от побережья Атлантического океана.Сады разделены на несколько тематических зон.В северном саду разбиты плодовые сады и огороды, в которых растут фрукты, овощи, салаты, травы. Всё это выращивается экологически чистым способом, без использования химических удобрений — только компост и сами знаете что. Всё, что выросло, продаётся тут же, в магазине, или в приготовленном виде подается в местной чайной. Помимо огородов, Северный сад изобилует прогулочными тропками, проходящим мимо цветников с камелиями, альпийских горок, древовидных папоротников и рододендронов. Под некоторыми из них гуляла знать еще во времена королевы Виктории, лет 150 назад.Джунгли — это то, чего никак не может быть в Англии, но оно тут есть. Прямо под открытым пасмурным английским небом растут ананасы, бананы, бамбук и всё остальное, чему полагается расти в субтропиках. И опять вы спросите, откуда в умеренном английском климате быть джунглям. Это возможно благодаря глубокому рельефу долины, где создается особый микроклимат, в котором как минимум на 5 градусов теплее, чем в северных садах. Плюс теплый Гольфстрим, влажность и — вуаля — английский ананас на вашем столе.— самая большая зона садов Хелиган. Она состоит из Затерянной долины и Древнего леса. Это самое сказочное место, которое только можно себе представить. Особую пикантность лесным прогулкам придают вдруг возникающая на пути «Гигантская голова» или «Серая леди». Так и ждешь, когда в ветвях завоет ветер или зазвенит цепями призрак бывшего садовника. Весной в Затерянной долине цветут подснежники и колокольчики, а летом кровавые маки. Гуляя по Хелигану, когда стемнеет, берегитесь нетопырей и ушастых летучих мышей, которые гнездятся здесь со страшной силой. В дневное время здесь можно наблюдать множество птиц, а в озерах живут симпатичные выдры.Из: Cheaptrip