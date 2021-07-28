Все что нужно для тюнинга и ремонта квадроцикла
Поскольку такой транспорт, как квадроцикл, относительно новый не только для Украины, но и всего мира, его ремонт, покупка запчастей, замена вышедших из строя механизмов, агрегатов, и деталей - имеет определённые нюансы. Это связано с тем, что, в отличие от легковых, грузовых транспортных средств, и даже спецтехники, квадроциклов в Украине пока относительно мало, концепция логистики поставок ещё недостаточно проработана, а ценовой диапазон по-прежнему очень обширен. Что нужно знать, при покупке запчастей на квадроцикл и как обезопасить себя от лишних трат, для этого отнюдь не дешёвого вида транспорта, например, на https://kvadrostar.com.ua/g46827699-zapchasti-brp-can
Прежде всего, нужно понимать, что любая запчасть для такого особенного вида транспорта может быть качественной, а может и не быть. А качественные показатели напрямую влияют на безопасность владельца квадроцикла, так как он подвергается повышенным нагрузкам, из-за особенностей его использования. Поэтому стоит отдать предпочтение «родным» деталям и узлам. Или хотя бы от ведущих производителей.
Но здесь возникает другая проблема - ожидание. В настоящее время стремительное развитие рынка продажи квадроциклов значительно опережает развитие рынка запчастей и расходных материалов к ним. Количество специализированных магазинов можно пересчитать по пальцам, а традиционные автосалоны по-прежнему игнорируют эту нишу, даже несмотря на то, что новые квадроциклы продолжают пополнять свой ассортимент. Заказ оригинальных запчастей из Японии, США или Европы по каталогу ожидается в течение нескольких месяцев, а окончательная цена может быть для потребителя неоправданно высокой.
Как известно, пробелы в бизнесе и на рынке закрываются очень быстро и успешно. Рынок запчастей для квадроциклов наполнен множеством товаров из Китая, Тайваня, качество которых часто вызывает сомнения. Однако, учитывая нестабильность этого рынка и его неразвитость, количество низкокачественных деталей всё ещё очень велико.
В результате многие российские владельцы квадроциклов склонны покупать недорогую деталь по относительно низкой цене, вместо того, чтобы ждать 2-3 месяца, чтобы получить оригинальную деталь, которая к тому же намного дороже. Однако такой «компромисс» имеет очень серьёзные последствия, которые ставят под угрозу не только потерю дорогостоящего транспорта, но и человеческие жизни!
Для вашей безопасности, а также безопасности семьи и друзей покупайте только оригинальные запчасти, даже если они дорогие и требуют обслуживания. К счастью, с интернет-магазинами, почти все из которых предлагают услуги доставки по всей стране, стало намного проще найти нужную запчасть для квадроциклов.
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