Что написано в самом старом «послании в бутылке»?

Самой старой бутылке с письмом 132 года. О ней сейчас и поговорим

В 2018 году австралийка Тоня Иллман (Tonya Illman) гуляла по пляжу острова Ведж и заметила на поверхности воды старую бутылку. Прямо как в фильмах, внутри сосуда находилась свернутая в трубочку записка. Несмотря на отсутствие пробки, бумага и написанный на ней текст хорошо сохранились. Сотрудники одного из австралийских музеев выяснили, что письмо было написано в далеком 1886 году в водах Индийского океана. После этого бутылка с сообщением плавала в волнах на протяжении 132 лет. За это время от нее отлетела пробка, но сильных повреждений сосуд не получил. Мужу девушки удалось разобрать написанный текст и узнать, на каком именно корабле находился автор письма, куда он двигался и кем был. А впоследствии интересными подробностями о находке поделились сотрудники музея. Довольно интригующая история, не так ли? Так давайте же рассмотрим ее более подробно.

Старинное письмо в бутылке

Удивительной историей поделилось научное издание Science Alert. Девушка Тоня Иллман нашла старинную бутылку у острова Ведж, который находится в 950 километрах от места, где она была сброшена с корабля в Индийском океане. Судя по всему, у любительницы погулять по пляжу отличное зрение, потому что находка лежала на расстоянии 50 метров от береговой линии. Девушка показала письмо своему мужу и он, несмотря на потускневшие чернила, смог прочитать написанный на бумаге текст.

Место, где была найдена бутылка с письмом

Можно было бы подумать, что автором письма был брошенный на необитаемом острове изгой, который просит о помощи. Но мы находимся не в кино, поэтому письмо оказалось хоть и очень ценным с исторической точки зрения, но несколько скучным. Написанное сообщение является частью немецкого эксперимента, который проводился с 1864 по 1933 год. В ходе этой научной работы капитаны немецких кораблей сбрасывали с борта тысячи таких бутылок. В каждой из них находилась бумага с указанием названия и координат корабля, даты сбрасывания бутылки и другой важной информацией.

Бутылка, внутри которой было найдено письмо

На обратной стороне бумаги была анкета, которую предлагалось заполнить каждому нашедшему любую из бутылок человеку. В бланке нужно было указать, где именно было найдено письмо и другие интересующие авторов научной работы данные. После заполнения анкеты, письмо нужно было отправить в Военно-морскую обсерваторию Германии в Гамбурге. Сравнивая данные о том, где была выброшена бутылка и до какого места она доплыла, ученые указывали на картах океанские течения.

Найденное письмо

В найденном у берегов Австралии письме было указано, что оно написано 12 июня 1886 года. Автором письма был капитан корабля «Паула», который двигался из Кардиффа (столица Уэльса) на остров Мадагаскар.

Старинные научные исследования

Супруги Иллман показали находку сотрудникам одного из австралийских музеев. В свою очередь, они связались с исследователями из Германии. Удивительно, но им удалось найти у себя журнал корабля «Паула» и запись о том, что 12 июня 1886 года в океан действительно была отправлена бутылка с запиской. Вдобавок, исследователи сравнили почерк в журнале и записке: наклон, интервал между буквами, стиль нумерации и другие особенности письма оказались одинаковыми. То есть письмо точно было написано капитаном корабля.

Как я уже говорил выше, в конце XIX века из немецких кораблей были сброшены тысячи таких бутылок. На сегодняшний день людям удалось найти только 663 из них. Остальные бутылки явно были разбиты или найдены людьми, которые не сообщили о находке. А может быть, некоторые из них прямо сейчас плавают на просторах морей и океанов. Найденная у берегов Австралии бутылка с письмом является самой старой из всех известных ученым — ее возраст оценен в 132 года. Предыдущему рекордсмену было 108 лет и 138 дней с момента попадания в воду до дня обнаружения. Однако он был сброшен в воду, когда аналогичную научную работу проводили исследователи из Великобритании.

Стоит отметить, что это далеко не первая старинная бутылка с письмом, которая была найдена за последние 5 лет. Недавно я рассказывал о том, что на побережье Канады нашлось письмо, отправленное одной из пассажирок печально известного лайнера «Титаник». Ученым удалось прочитать письмо и даже связаться с родственниками автора сообщения. Подробнее об этом удивительном случае можно почитать по этой ссылке.