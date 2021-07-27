Купить базу стола Арекс выгодно в Киеве

Зачем нужно купить базу стола

Все столы монтируются из двух частей - основания (базы) и столешницы. Как мебель будет стоять, зависит полностью от подобранной опоры. Надежные металлические основы для столов - гарантия устойчивости и длительной эксплуатации мебельной гарнитуры в общественных заведениях и дома.

Купить базу стола из металла необходимо по следующим причинам:

большой срок службы;

надежная и устойчивая основа;

красивый внешний вид, отвечающий модным запросам;

подходит для дизайнерских внедрений в проект.

Дизайнеры применяют основания и базы для органичной установки столов в квартирах маленького и большого размеров, а также для залов ресторанов и кафе. Дизайнерские опоры под стол хорошо смотрятся в интерьере со стилем модерн или хай-тек. Раскладные механизмы позволяют сделать столы, которые значительно сэкономят пространство в небольшом помещении.

Ножки, опоры и каркасы производители делают из чугуна, стали и хромированной стали высокого качества. Все металлические изделия покрываются порошковой краской для предотвращения преждевременного повреждения и коррозии. Красители отличаются разными оттенками и стойко переносят солнечные лучи, агрессивные средства и непогоду - даже через несколько лет стол будет, как новый. Чтобы не испортилось напольное покрытие в доме, на базы надеваются заглушки из пластика или силикона.

Где купить базы для столов

С помощью баз, оснований и подстольев каждый собственник недвижимости может собрать стол, который подойдет к интерьеру помещения. Под любые ножки, предложенные в интернет-магазине "Арекс", подбираются столешницы разных размеров и конфигураций. Это может быть поверхность из стекла, пластика или дерева. Благодаря широкому ассортименту баз покупатель подбирает себе желаемую модель основания. На сайте есть каркасы на разную стоимость - каждый выбирает то изделие, которое подходит ему по дизайну. Если вы не найдете желаемой базы, мы изготовим ее для вас по индивидуальному заказу. На сайте магазина представлены классические модели опор и в модном направлении - лофт. Заказывайте подстолья в Киеве с помощью заполнения формы заявки на сервере или звоните по указанному номеру телефона. Наш менеджер поможет вам сделать выбор и оформить покупку. Базы для столов купить можно на нашем сайте https://arex.kiev.ua/ru/osnovaniya-bazy-podstolya-dlya-stolov