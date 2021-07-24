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Новый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок

Новый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок

Брендон Гримшоу — человек, который купил необитаемый остров и сделал из него райский уголок

На нашей планете существует огромное количество необитаемых островов и некоторые из них в середине XX века можно было купить за относительно небольшие деньги. Этой возможностью в 1962 году воспользовался англичанин Брендон Гримшоу (Brendon Grimshaw), который всего за 13 тысяч долларов стал обладателем одного из островов Индийского океана. Изначально на небольшом клочке земли не было места даже для того, чтобы упасть кокосовому ореху. Но мужчина нанял себе помощника и совместными усилиями они смогли сделать из потрепанного острова настоящий райский уголок. Мужчина жил на острове на протяжении всей своей оставшейся жизни и отказался его продать даже арабскому принцу, который предлагал ему 50 миллионов долларов. Эта и без того интересная история становится еще более интригующей если упомянуть, что на этом острове могли быть спрятаны сокровища опасного пирата. И Брендон Гримшоу прекрасно об этом знал…

 


Как можно купить остров?

Сегодня острова стоят по несколько сотен тысяч долларов. Самое дешевое что я смог найти в Интернете — это эстонский остров Хыра, который продается на сайте Private Islands за 999 тысяч долларов. Площадь этого клочка земли на территории Балтийского моря оценивается в 20 гектаров. Известно, что на острове есть старый колодец с пресной водой. Из построек есть разве что руины старых сооружений. Но владельцу острова дается разрешение возвести собственный дом и вообще все, что он захочет.

Новый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок

Остров Хыра в Эстонии

Это самый дешевый остров, потому что остальные можно купить только за миллионы долларов. Но в середине XX века некоторыми островами можно было завладеть за менее кусающиеся цены. Одной из таких предложений в 1962 году воспользовался журналист Брендон Гримшоу, который вернулся из Африки и некоторые время пребывал в поисках дома для покупки. Во время посещения Сейшельского архипелага, который состоит из 115 островов, он посетил местечко под названием Муайен. Он сразу же понял, что хочет надолго остаться в этом месте. Поужинав с хозяином острова, он купил его всего лишь за 13 тысяч долларов. По нынешним ценам за необитаемые острова это — сущие копейки.

Новый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок

Остров Муайен в Индийском океане


Жизнь на необитаемом острове

После совершенной сделки Брендон Гримшоу стал обладателем острова площадью 0,089 квадратных километров. По данным издания Daily Mail, этот клочок земли располагается в Индийском океане и изначально был настолько покрыт растениями, что кокосовым орехам было некуда упасть. Чтобы быстрее расчистить территорию, мужчина нанял помощника в лице Рене Лафортуне (Rene Lafortune), жителя одного из Сейшельских островов. Первое время они приносили питьевую воду из соседнего острова Маэ, а дождевую использовали для полива посаженных пальм, манго и других деревьев.

Новый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок

Брендон Гримшоу (справа) и его помощник Рене Лафортуне (слева)

Изначально на острове не было даже птиц. Чтобы решить эту проблему, Брендон Гримшоу привозил их из соседних островов, но пернатые создания почти сразу же улетали. Потом он попробовал их кормить и этот способ сработал — птицы начали возвращаться и в конечном итоге их численность на острове достигло 2 тысяч. Каждую неделю мужчина предоставлял им 50-килограммовый мешок риса, которым они с удовольствием питались.

Новый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок

Считается, что за 39 лет совместной работы, мужчины посадили на острове 16 тысяч новых деревьев

Также мужчина стал другом для 120 гигантских черепах, которые способны доживать до 180 лет. На других островах Сейшельского архипелага они вымерли, поэтому Брендон Гримшоу стал для них последней надеждой. Каждому из черепах хозяин дал разные клички, начиная от банальной «Алисы» и заканчивая необычным «Четыре градуса южной широты».

Новый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок

Брендон Гримшоу и его черепахи


Остров с сокровищами пиратов

По некоторым слухам, на острове Муайен могли быть закопаны сокровища пирата Оливье Левассера, также известного под прозвищем Ла Бюз. Известно, что этот французский разбойник сначала орудовал в Атлантическом океане. Но когда власти Великобритании и Франции решили покончить с пиратством, он и его команда начали грабить корабли в Индийском океане. Он командовал фрегатом «Ла Дефанс» и в период с 1725 по 1729 год вместе с 250 головорезами обитал на Сейшельских островах. И, скорее всего, они закопали в этих землях множество награбленных сокровищ. Но найти их до сих пор никому не удается.

Новый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок

Пират Оливье Левассер в представлении художника

Считается, что один клад знаменитого пирата по текущему курсу оценивается в 41 миллион долларов. Если Брендон Гримшоу знал об этом, он явно сделал правильную инвестицию. Ведь заплатив 13 тысяч долларов он получил шанс стать миллионером. Во время интервью с журналистами он признался, что большую часть свободного времени действительно занимался поиском сокровищ. Мужчина рассказывал, что ему пришлось перетаскивать тонны камней и копать большие ямы, но ничего кроме пиратских могил он не нашел. Или просто не стал рассказывать о находке.

Новый Робинзон: мужчина купил необитаемый остров и создал райский уголок

Расположение острова Муайен

Что случилось с островом Муайен?

К сожалению, в один момент у Брендона умер помощник. Но скучать в одиночестве мужчине не пришлось, потому что со временем остров Муайен был признан национальным парком. На остров начали приезжать туристы, которые платили мужчине по 12 евро за билет. Посетителям был обеспечен отдыха на пляже и обед, но Брендон Гримшоу никому не разрешал оставаться на ночь. Также он категорически отказывался продавать свой остров — однажды принц из Саудовской Аравии предложил ему 50 миллионов долларов и получил отказ. Из этого можно сделать вывод, что Брендона не интересовали ни деньги, ни сокровища.


 

 

Документальный фильм о Брендоне Гримшоу

Он просто не хотел, чтобы его остров не стал очередным местом с отелем и кучами мусора. Брендон Гримшоу умер в 2012 году, когда ему было 86 лет. Остров до сих пор посещают туристы и платят деньги живущему на острове смотрителю.

24 июль 2021 /
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