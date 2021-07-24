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Наводнения, пожары, оползни: что происходит с планетой?

Наводнения, пожары, оползни: что происходит с планетой?

Обычная картина XXI века – люди во время наводнения в Бельгии пытаются остаться в живых.

Как вам последние мировые новости? Серьезно, если включить выпуск новостей (любой) становится не по себе, особенно после экстремальный жары, что недавно накрыла центральную Россию. Судя по всему, климатический кризис в разгаре: пожары в Сибири и Карелии, утечка нефти, которая привела к пожару в Мексиканском заливе и смертоносные наводнения в Германии, Бельгии и Китае только за последние несколько недель доказали, что мир меняется в ответ на то, как изменили его мы. Скажу больше – это никого не должно удивлять. Ученые десятилетиями бьют тревогу по поводу антропогенного изменения климата. На самом деле еще в 1800-х годах было подсчитано, что удвоение количества углекислого газа, находившегося в атмосфере в 1895 году, неизбежно приведет к глобальному потеплению на 5-6 градусов Цельсия при средних глобальных температурах. Проблема заключается в том, что потребовалось всего около 125 лет для увеличения доли CO2 в земной атмосфере, хотя по прогнозам этот процесс должен был занять три тысячи лет.

 


Климатический кризис

О том, что планету знатно «потряхивает» ученые недвусмысленно заявили в 2019 году, опубликовав заявление, которое подписали более 11 тысяч исследователей из 150 мира. Опубликованная в журнале BioScience работа, под названием «Предупреждение ученых мира о климатической чрезвычайной ситуации» дает точную оценку того, что происходит с планетой.

«Климатический кризис наступил и ускоряется быстрее, чем ожидали большинство ученых. Он более суровый, чем предполагалось и угрожает природным экосистемам и судьбе человечества», – пишут исследователи.

Да-да, судьба человечества. Все действительно очень и очень серьезно. И если не предпринимать никаких действий, мир легко может погрузиться в хаос из-за все более суровых климатических катастроф и изменений температур. Представьте, сколько людей уже сегодня не имеют доступа к питьевой воде из-за засухи? Как показали результаты еще одного недавнего исследования, наводнения, банкротство и голод уже сегодня заставляют людей покидать родные места.

Наводнения, пожары, оползни: что происходит с планетой?

Целые деревни в разных частях мира уходят под воду, оставляя людей без крыши над головой.

Ситуация такова, что экологические опасности затрагивают население по всей планете и – при определенных условиях – могут стимулировать миграцию. Так что климатические беженцы – сегодняшняя действительность.

Что происходит с планетой?

Во многих отношениях климатический кризис «перешел от абстрактной проблемы к очень реальной», так считает Лиз Ван Сустерен, эксперт по климатическим проблемам и психическому здоровью. «Это не шторм, который длится 36 часов. Это не последствия наводнения. Нас готовят к смерти» – говорит Сустерн.

Усиление климатического кризиса уже сегодня привело к тому, что все больше и больше людей начинают беспокоиться об экзистенциальной угрозе, которую он собой представляет. Более того, последствия климатического кризиса для психического здоровья людей, сталкивающихся с ним, огромны и разнообразны: тревога, горе и посттравматическое стрессовове расстройство (ПТСР) – лишь некоторые из них.

Наводнения, пожары, оползни: что происходит с планетой?

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6 гектаров.

Дженнифер Аткинсон, профессор гуманитарных наук об окружающей среде в Вашингтонском университете, согласна с Сустерн. «Это уже не какое-то смутное беспокойство о том, что произойдет в будущем, это осознание того, что мир разваливается вокруг нас прямо сейчас. И потери накапливаются с каждым днем», – сказала она.

Крайняя неопределенность климатического кризиса доказывает тот факт, что даже самые лучшие прогнозы не смогли учесть наихудшие последствия. И это оказывает удручающее воздействие на всех нас. Одна из причин, по которой было так трудно предсказать катастрофы последних недель в первую очередь, заключается в том, что они являются «сложными нелинейными процессами».

Ученым приходится учитывать сотни переменных, а это значит, что прогнозы часто далеки от совершенства. Модели таяния ледяных щитов в Арктике, например, на самом деле более оптимистичны, чем то, что в настоящее время происходит в таких местах, как Гренландия и Антарктида, потому что эти модели не учитывают другие процессы, которые могут ускорить таяние (вода может проникать под ледяные щиты, заставляя их быстрее соскальзывать в океан, например).

Наводнения, пожары, оползни: что происходит с планетой?

Изменение климата ускоряет таяние арктических льдов и ледяных щитов планеты.

«Модели в данном случае оказались чрезмерно консервативными, не включая некоторые важные процессы в реальном мире», – считает Майкл Манн, известный ученый-климатолог и директор Научного центра систем Земли при Университете штата Пенсильвания.

Другими словами, даже когда мы наблюдаем уже происходящие эффекты, нам все равно приходится бороться с тем, как они будут множиться и усугублять друг друга. «Нам еще многое предстоит узнать о специфике изменения климата и о том, как это повлияет на цивилизацию», — добавляет Калмус. «Я думаю, что мы все еще многого там не знаем».

Вообще, сегодняшний климатический кризис имеет остроту фильма ужасов. Западная Европа пережила самые сильные наводнения за последние столетия, а также Китай с его ультрасовременной инфраструктурой, которая также была затоплена. В подобной ситуации мы должны понимать, что никто не находится в безопасности и что больше недопустимо говорить, о том, что изменение климата – проблема кого-то другого.

Напомню, что ученые призывают правительства всего мира, а также гражданское общество принять срочные меры в борьбе со стремительным изменением климата.

24 июль 2021 /
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