Китайский чай: традиция вкуса

Выбор чая в настоящее время очень разнообразен. В специализированных магазинах, в том числе и в интернете, можно найти разные виды чая: традиционный чёрный, зелёный чай в чистом виде и с различными добавками, с фруктовыми смесями, травяные, мате, различные - для похудения и прочие.

Потребители могут запутаться, выбирая хороший напиток, потому что не совсем понятно, какой из них полезнее, качественнее и вкуснее. А продавцы хвалят всевозможные ароматизаторы и необычные добавки, говоря, что многие из них могут быть полезны даже маленьким детям. Естественно, преследуя одну цель: продавать всё больше и больше, увеличивать свои доходы. Как же потребителя узнать, что это не очередной рекламный трюк и афера? Давайте вместе разберёмся, что это такое - элитные сорта чая. Посмотрим, сколько среди них разновидностей, насколько они полезны и вкусны. Хотя стоит признать, что в нашей стране элитный китайский чай пока очень мало популярный у потребителей. По стоимости он в несколько раз дороже обычных чёрных, но, несмотря на это, можно сказать, что на самом деле с экономической точки зрения покупать его намного выгоднее. Этот чай можно заваривать несколько раз без потери вкуса и качества. И, конечно же, это не единственное преимущество перед другими сортами, есть и другие, более важные.

Как уже было сказано выше, элитные китайские чаи рассчитаны на многократное заваривание. Но это никоим образом не означает, что их можно пить несколько дней. Первое и второе заваривание - самые вкусные и полезные. Это не касается обычных чаев, потому что если их заваривать несколько раз, из этого вещества будет выделяться гуанин, что очень плохо влияет на работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем человека. Поэтому этого делать нельзя, даже если это уже вошло в многолетнюю привычку. Её нужно устранить, ведь каждому из нас нужно заботиться о здоровье своём и своих родных. Элитные чаи тоже могут выделять гуанин, но это происходит гораздо позже, только после восьмой заварки. Поэтому лучший вариант - заваривать их 5, в крайнем случае, 7 раз.

Поэтому, несмотря на более высокую стоимость элитного чая, его покупка может быть намного выгоднее обычного. Однако при покупке следует быть осторожным - ведь часто можно встретить обычную подделку. Лучшим решением будет заказать китайский чай в проверенном интернет-магазине, с доставкой. Здесь вам должны будут предоставить соответствующие сертификаты.